Surcorea marca nuevo récord diario de muertos por covid-19  

SEÚL, COREA DEL SUR.- Corea del Sur agregó más de 1.000 infecciones de coronavirus por segundo día consecutivo en medio de crecientes temores de que la pandemia se está saliendo de control en la capital y sus alrededores.



La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades surcoreana informó el jueves que el número de muertos por COVID-19 era ahora de 634 después de que 22 pacientes murieron en las últimas 24 horas, el día más letal desde el surgimiento de la pandemia. Entre 12.209 pacientes activos, 242 se encuentran en estado grave o crítico.



Casi 800 de los 1.014 casos nuevos se reportaron en la densa zona metropolitana de Seúl, donde las autoridades de salud han advertido que la capacidad hospitalaria está a punto de ser rebasada. El jueves fue el 40mo día consecutivo con más de cien contagios nuevos o más al día, elevando el total del país a 46.453.

ADEMÁS: Londres cierra de nuevo entre preocupación por los contagios en Navidad



El repunte viral ocurre luego de meses de fatiga por la pandemia, relajación en las medidas preventivas y esfuerzos del gobierno por reactivar la golpeada economía.



Las autoridades sopesan ahora si reinstaurarán al máximo el distanciamiento social, lo que podría incluir prohibir reuniones de más de 10 personas, cerrar decenas de miles de empresas consideradas como no esenciales y exigir a las compañías que tengan a más empleados trabajando desde casa.



Entretanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las vacunas contra el COVID-19 no acabarán rápidamente con la pandemia y que no hay garantías de que los países del Pacífico Occidental tengan acceso rápido a las inyecciones.

LEA: AMLO nombrará a secretario de educación como embajador de México en EE UU



El director regional de la OMS, el doctor Takeshi Kasai, aseveró que las vacunas no son un “remedio mágico que ponga fin a la pandemia en un futuro próximo”.



“El desarrollo de vacunas seguras y efectivas es una cosa, pero producirlas en cantidades adecuadas y llegar a todos los que las necesitan es otra”, añadió.



Aunque algunos países que tienen acuerdos independientes para adquirir vacunas podrían comenzar las campañas en los próximos meses, otros podrían ver retrasada la inmunización hasta mediados o finales de 2021, dijo la doctora Socorro Escalante, coordinadora de la OMS para medicamentos básicos y tecnologías de salud.

VEA: Pandemia es peor crisis en América Latina en 120 años, Cepal