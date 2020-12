Oposición convoca a venezolanos a votar en consulta

CARACAS, VENEZUELA.- Tras meses de letargo y golpeada por la reciente pérdida de la Asamblea Nacional, la oposición venezolana convocó el sábado a sectores adversos al mandatario Nicolás Maduro a participar de manera presencial en una consulta contra el gobierno que se ha desarrollado en los últimos cinco días por Internet y una aplicación móvil.



En diferentes puntos de la capital venezolana, otras ciudades del interior y en más de 50 países se desarrolla la llamada “consulta popular”, que no tiene validez legal y que utilizará la oposición para medir sus fuerzas.



Con ella procura, a su vez, obtener el aval de la comunidad internacional para que siga reconociendo al Congreso de mayoría opositora y a su líder, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela luego que culmine el actual período parlamentario el 5 de enero.



El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, dijo que la iniciativa le servirá a la oposición para contarse y “demostrar que se tiene el apoyo de una mayoría”.

VEA: "Consulta popular" impulsada por Juan Guaidó es apoyada por EEUU



Alarcón indicó a la AP que en la medida que la participación sea elevada habrá “más posibilidades de que algunos países les resulte más fácil seguir reconociendo a Guaidó y en la medida de que el conteo sea más bajo se vuelve más difícil seguir reconociendo”.



La consulta inició con escasa afluencia de personas en algunas zonas de Caracas y el interior de Venezuela.

Reacciones

En medio de una calle de la barriada de clase media de El Hatillo, en el este de la capital, opositores instalaron un improvisado centro con algunas mesas y pequeñas cajas de cartón para depositar los votos.

Entre los primeros participantes estaba José Andrade, un comerciante de 52 años, quien afirmó, tras sufragar, que espera que con la consulta se logre “una ayuda internacional para poder salir de este régimen”.



“Todo lo que tenga que ver en contra del régimen lo vamos hacer”, expresó Andrade al plantear que aunque no confiaba en que el gobierno reconozca la votación opositora seguirá respaldado todas las iniciativas “porque algo tenemos que hacer para salir de esta crisis ”.



Mientras un puñado de personas hacían fila para votar, Jhony Alvarez, un topógrafo 40 años, pasó caminando a un lado del centro pero no participó de la consulta.

ADEMÁS: Maduro espera abrir canales de "diálogo" con Biden



“Me siento descontento con los políticos de ambos grupos y no creo en ninguno de ellos”, señaló Alvarez. “Lo que me queda es trabajar. Si yo no trabajo no como. A mí los políticos no me dan nada”.



La consulta se realiza escasos días después de las elecciones legislativas, que fueron cuestionadas por la mayor parte de la comunidad internacional y en las que los candidatos de Maduro ganaron sin mayores dificultades 253 de los 277 escaños y recuperaron así el control del Congreso que habían perdido hace cinco años. Era el único organismo bajo control de la oposición.



Las principales fuerzas opositoras llamaron a boicotear la elección, alegando que era un “fraude”, lo que le facilitó el camino al oficialismo. Algunas organizaciones opositoras minoritarias que han mantenido diálogos con el gobierno y disidentes, a los que el Tribunal Supremo de Justicia les entregó el control de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, rompieron con la coalición opositora para participar en la votación.



La abstención en las elecciones legislativas fue 69,5%, según las autoridades electorales, resultado que ha sido utilizado por la oposición para alegar que el gobierno cuenta con poco respaldo popular.



Algunas encuestadoras locales han estimado que el desánimo de los venezolanos, agobiados por la fuerte de recesión y la desbocada hiperinflación, también se reflejará en el referendo opositor con una alta abstención, pero los organizadores aseguran que durante los cinco días que se ha desarrollado la consulta por Internet la participación ha sido importante.

LEA: Nicolás Maduro recupera la Asamblea, ante boicot opositor



Durante este año la oposición ha tenido que batallar con fracturas internas y un creciente desánimo de sus seguidores, quienes se sienten frustrados porque no les cumplieron la promesa que le hicieron los dirigentes de sacar a Maduro del poder. El descontento se ha reflejado en la pérdida de respaldo a Guaidó, quien cuenta con un apoyo popular cercano a 25%, según algunas encuestas locales.



Tras visitar algunos centros de votación, el jefe de la Asamblea Nacional invitó el sábado, en un mensaje que difundió en las redes sociales, a los venezolanos a participar en la consulta para “rechazar un fraude" y “manifestar la inmensa mayoría que quiere cambiar al país”.



La iniciativa opositora arrancó el 7 de diciembre a través de la aplicación Voatz, un portal de Internet y el sistema de mensajería Telegram. En el referendo se pregunta a los venezolanos si están a favor de exigir el “cese de la usurpación” de la presidencia de Maduro, sobre el rechazo de los comicios legislativos y si ordenan ejercer gestiones ante la comunidad internacional para rescatar la democracia y atender la crisis humanitaria.



Maduro desestimó esta semana la consulta opositora alegando que “no tiene valor legal, (ni) tiene valor constitucional”. “Solamente tiene valor informativo, guía para la acción”, agregó.