Muere de covid-19 influencer ucraniano que negó la existencia del virus

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Dmitriy Stuzhuk, el influencer fitness que aseguraba a sus seguidores que el coronavirus no existía, falleció por complicaciones después de haber contraído el virus en un viaje a Turquía.



El famoso tenía 33 años de edad y procuraba promover los deportes y la vida saludable en su cuenta de Instagram.

Tenía más de un millón de seguidores a quienes compartió en su momento su forma de pensar, asegurando que el covid-19 realmente era una enfermedad inventada.



Al percatarse de algunos síntomas y posteriormente verse muy enfermo, Dmitriy Stuzhuk utilizó su cuenta social el pasado miércoles para admitir su error y contar su experiencia con la enfermedad.

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había covid-19, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”, admitió el padre de tres.

Pruebas positivas

Cuando regresó a Ucrania, Stuzhuk decidió ir al médico y fue entonces cuando tuvo que quedarse unos días en el hospital tras dar positivo al virus.



Para el influencer su estadía en el centro hospitalario fue insoportable, se quejó de la comida y cosas como falta de papel higiénico en el baño, por lo que decidió continuar su tratamiento en casa.



Todo parecía ir bien, pero a unas horas de su regreso a casa, la salud del influencer empeoró y murió.

De acuerdo con su exesposa, Sofia Stuzhuk, la enfermedad le comenzó a afectar su corazón.