Dinamarca sacrifica 2.5 millones de visones por coronavirus    

El criador de visones Thorbjoern Jepsen sostiene un ejemplar mientras que policías irrumpen en su granja de visones en Gjoel, Dinamarca, el viernes 9 de octubre de 2020. (Henning Bagger /Ritzau Scanpix via AP)

COPENHAGUE, DINAMARCA.- Veterinarios daneses han comenzado a sacrificar a 2.5 millones de visones en el norte de Dinamarca, informaron las autoridades el lunes, después de reportarse la presencia del nuevo coronavirus en al menos 63 criaderos.



La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos es la responsable de sacrificar a los ejemplares infectados, mientras que los criadores que poseen animales saludables en instalaciones ubicadas en un radio de 8 kilómetros (5 millas) de una granja infectada deben sacrificar ellos mismos a sus visones, informó Flemming Kure Marker, de la agencia gubernamental.



"Estamos procediendo, lo vamos a hacer", dijo sobre el sacrificio que comenzó el jueves en la localidad de Gjoel, al oeste de Aalborg. Añadió que el proceso podría tomar varios meses, dependiendo de la propagación del virus.

No se dio a conocer por el momento el número de animales que ya han sido sacrificados.

El viernes, un criador de visones se negó a permitirle el acceso a las autoridades a su granja para iniciar con el sacrificio, por lo que se tuvo que romper un candado, informó el portavoz de la policía, Henrik Skals, a The Associated Press. Durante el fin de semana, se tuvo que dispersar a un puñado de manifestantes que protestaban afuera de dos granjas, añadió.



El gobierno indicó que los criadores con ejemplares saludables recibirán una compensación del 100%, mientras que aquellos con animales enfermos recibirán una cifra menor a manera de incentivo para mantener el virus lejos de sus instalaciones.



Dinamarca es uno de los mayores exportadores de visones del mundo y produce alrededor de 17 millones de pieles al año. Kopenhaguen Fur, una cooperativa de 1.500 criadores daneses, representa el 40% de la producción mundial de visones. La mayoría de sus exportaciones son a China y Hong Kong.

La pandemia de coronavirus podría "poner en riesgo a toda la profesión", dijo Tage Pedersen, presidente de la Asociación de Criadores de Pieles de Dinamarca. "En estos momentos, todos los criadores tienen una gran incertidumbre y frustración por el 'meteoro' que nos ha caído en la cabeza".



Los científicos aún intentan dilucidar cómo fue que los visones se infectaron y si pueden contagiar a las personas. Algunos pudieron haber contraído la enfermedad de trabajadores infectados. En Holanda, las autoridades informaron que algunos empleados se contagiaron luego de los visones.



En agosto, Holanda ordenó poner fin a la crianza de visones por tres años a partir hasta 2021 en medio de un incremento en el número de infecciones de coronavirus en los criaderos de pieles.



En Polonia, otro importante exportador de pieles de visón, la coalición gobernante de derecha y la oposición están sumamente divididas en torno a una ley que prohibiría la existencia de criaderos. Los opositores afirman que la ley destruirá la forma de vida de cientos de criadores de pieles.