Renuncia diputado argentino que manoseó a mujer durante sesión virtual

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El diputado argentino envuelto en un escándalo por haberle besado un seno a su mujer durante una sesión virtual del Congreso renunció el viernes a su banca, mientras aumentan las críticas de muchos ciudadanos por la decadencia de la clase política.



El legislador Juan Emilio Ameri, del oficialista Frente de Todos y protagonista de la escena erótica, presentó su dimisión, que fue inmediatamente aceptada por la cámara baja.



La víspera, mientras Ameri estaba ante la computadora en su vivienda en la norteña provincia de Salta durante la discusión de varios proyectos legislativos, le corrió la camiseta a su mujer, que estaba sentada sobre su falda, y le besó un pecho, situación que fue vista por sus colegas.

A causa de la pandemia del nuevo coronavirus, el Congreso argentino sesiona de forma virtual, salvo los jefes de cada fuerza política que asisten al recinto.



“Lo que ocurrió con Ameri degrada la democracia”, expresó el presidente Alberto Fernández durante una entrevista radial en la que se refirió por primera vez al escándalo. “Es algo indignante. Cuando lo vi no sabía si reír o llorar”.



“Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala”, opinó el mandatario.



Ameri pidió disculpas y explicó que quería revisar las prótesis mamarias de su pareja. “Salió del baño, la vi y le dije ‘a ver cómo está eso’ porque se puso prótesis hace unos días... Yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática”, relató.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fue quien advirtió la escena que transcurría mientras otro legislador presentaba un proyecto sobre el sistema de seguridad social, tras lo cual interrumpió la alocución y pidió la inmediata suspensión de Ameri.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de argentinos indignados justo en momentos en que crece el malhumor social por la crisis económica que agravó la cuarentena por el coronavirus.



“Mientras la gente espera soluciones desde la política, en medio de una de la peores crisis de nuestra historia, un diputado en una situación sexual en medio de una sesión en el Congreso. No es gracioso, es indignante”, dijo la modelo y conductora Luciana Salazar.



Otros usuarios de redes sociales también cuestionaron que los diputados no se comprometan con su trabajo mientras cobran sueldos siderales.



Otras sesiones virtuales en el Congreso han estado envueltas en la polémica. Semanas atrás un senador puso una imagen congelada de sí mismo para aparentar que escuchaba a sus pares y en otra ocasión un diputado tomó whisky en pleno debate.



El partido gobernante debe resolver quién sucederá a Ameri. La principal candidata es Alcira Figueroa, una antropóloga y militante feminista que se ubicaba detrás de Ameri en la lista de candidatos a diputados en las elecciones de octubre de 2019.

