Centenares de personas protestan en Madrid contra las restricciones por el coronavirus

MADRID, ESPAÑA.- Reclamando a gritos "libertad", centenares de personas salieron a las calles de Madrid este domingo para protestar contra el uso obligatorio de la mascarilla y otras restricciones impuestas por el gobierno para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus.



La manifestación, organizada en las redes sociales, comenzó bajo la enorme bandera española de la plaza Colón, en el centro de la capital.



Los manifestantes ondeaban pancartas en las que se leía: "El virus no existe", "las mascarillas matan" o "no tenemos miedo".

ADEMÁS: Italia cierra discotecas e impone uso de mascarilla por la noche en lugares públicos



Pilar Martín, de 58 años y natural de Zaragoza, al noreste de España, explicó que había venido a Madrid a esta manifestación porque creía que los gobiernos del mundo entero estaban exagerando las cifras de infectados para restringir las libertades.



"Nos están obligando a llevar una mascarilla, nos quieren dejar en casa prácticamente encerrados. Nos están engañando continuamente hablando de rebrotes. Todo eso es mentira, la pandemia como tal ya no existe", afirmó a la AFP.



"Ya no hay infectados. No se justifica todo esto que están haciendo con nosotros", agregó la mujer.

LEA TAMBIÉN: Muere hermana de Evo Morales por covid-19 en Bolivia



Numerosos manifestantes no llevaban mascarilla, pese a que su uso en la vía pública es obligatorio en España.



La mascarilla se impuso primero en mayo en los transportes públicos y después se extendió a todos los lugares públicos en este país donde el coronavirus se cobró 29.000 vidas.



Esta manifestación se celebra dos días después de que el gobierno anunciara nuevas restricciones como el cierre de las discotecas o la prohibición de fumar si la distancia de seguridad de dos metros entre las personas no se puede mantener.

DE INTERÉS: Casi imposible rastreo de casos de migrantes con covid-19 en EEUU