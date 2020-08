Servicio postal de EEUU dice que votos por correo pueden no llegar a tiempo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El servicio postal de Estados Unidos envió cartas a la mayoría de los estados del país para advertir que millones de votos enviados por correo para la elección presidencial de noviembre pueden no llegar a tiempo para ser contabilizados, reportaron medios locales.



Las cartas, fechadas el 29 de julio y enviadas a responsables electorales de 46 estados y de la capital, Washington, explican que aunque los electores cumplan con los plazos establecidos en sus jurisdicciones, el servicio postal (USPS) no podrá garantizar que sus votos sean entregados a tiempo, según dijo el viernes el diario The Washington Post.



Para la elección del 3 de noviembre se espera un número sin precedentes de votos por correspondencia, debido a la pandemia de coronavirus.



En desventaja en los sondeos frente a su adversario demócrata Joe Biden, el presidente Donald Trump ha lanzado una campaña contra el voto por correo, que cree favorecerá a su contrincante.



"Los demócratas saben que la elección de 2020 será un desastre fraudulento. ¡Quizás nunca sepamos quién ganó!", tuiteó este sábado el mandatario.



El presidente ha repetido sin cesar que el voto por correo puede llevar a un fraude electoral a gran escala, una afirmación sin fundamento.



El expresidente Barack Obama criticó estas afirmaciones de Trump y dijo en Twitter el viernes que el actual gobierno está "más preocupado por la supresión de votos que por el virus".



Pese a las cartas de advertencia enviadas a los estados, el USPS dijo estar "bien preparado y plenamente capacitado para ser el correo electoral" del país, en un comunicado citado por la cadena CNN.



Trump -quien ha votado por correo- ha dejado claro que considera que si esa práctica se generaliza los demócratas recaudarán más votos.



El voto por correspondencia "no favorece a los republicanos", declaró en abril.