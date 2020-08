La red de vacunación Gavi colabora con instituto indio en la vacuna del covid-19

GINEBRA, SUIZA.- El consorcio internacional Gavi, dedicado a campañas de vacunación, anunció el viernes que colabora con un instituto indio para acelerar la fabricación en 2021 de futuras vacunas del covid-19 "seguras y eficaces" para los países menos desarrollados.

VEA: Rusia se jacta de casi tener lista una vacuna contra el covid-19



"Una nueva colaboración histórica entre el Serum Institute of India (SII), el mayor fabricante de vacunas a nivel mundial, el Gavi y la fundación Bill & Melinda Gates permitirá acelerar la fabricación y suministro de hasta 100 millones de dosis de vacunas del covid-19 para los países con ingresos intermedios", indicaron desde el Gavi (siglas en inglés de Global Alliance for Vaccines and Immunisation).



Este acuerdo permitirá al instituto SII aumentar su capacidad de producción y fabricar a gran escala las vacunas del nuevo coronavirus, que serán vendidas por un precio máximo de 3 dólares la dosis en unos 92 países, precisó el comunicado del consorcio.

ADEMÁS: México suma más de 50,000 fallecidos por covid-19



Gavi está presente en 73 países y su red de operaciones implica a gobiernos, asociaciones, oenegés, agencias de desarrollo, fundaciones y empresas.