Duque hace llamado enérgico ante fuerte aumento de contagios

BOGOTÁ, COLOMBIA.-El presidente Iván Duque hizo un llamado enérgico a los colombianos a respetar las medidas de cuarentena en momentos en que el número de casos de coronavirus ha aumentado a más de 3,000 diarios en el país.



“No estamos de vacaciones, todos debemos estar en alerta, protegiendo a los demás", afirmó Duque la noche del viernes. “No vamos a permitir más desórdenes ni indisciplina, si no acatan estos protocolos de seguridad, como el uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento de dos metros, ni fiestas, ni paseos... aquí hay que preservar la vida y la protección de las personas mayores de 70 años”.



"No me pesará la mano para tomar otras decisiones más enérgicas”, agregó el mandatario, sin anticipar qué medidas adoptaría.



El llamado se da a las puertas que el país celebre en medio del aislamiento otro lunes festivo por la conmemoración religiosa de San Pedro y San Pablo.

El director de la Policía, general Óscar Atehortúa, dijo el sábado en rueda de prensa que "no es un fin de semana de vacaciones, están prohibidas las salidas recreativas, ni paseos a los ríos, seguimos en máxima alerta”.



El alto jefe policial enfatizó que se dispuso de 1,400 puestos de control con 35,000 agentes de su institución y apoyados con varios helicópteros en todo el país para evitar el incumplimiento de la cuarentena obligatoria que se extendió hasta mediados de julio.



En los últimos días, las autoridades han clausurado decenas de lugares clandestinos donde se han realizado fiestas y se han utilizado para el consumo de licor en ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá, entre otras. Decenas de personas han sido detenidas, incluidos extranjeros.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el viernes se reportó el mayor número de contagiados desde que se detectó el virus el 6 de marzo, con 3,843 nuevos casos; más de 300 que el día anterior.



En la tarde del sábado, el Ministerio de Salud reportó 4,149 contagios diarios, la cifra más alta que se haya registrado en los últimos tres días, mientras que se registraron 88,591 contagios en Colombia, con 2,939 decesos; 36,273 personas se han recuperado de covid-19 en el país. Bogotá tiene 27,118 infectados y Atlántico 21,189.

A su vez, Felipe Ramírez, gerente de sistema urbano de transporte masivo en Bogotá, señaló que se reincorporaron 130 nuevos autobuses biarticulados a gas natural complementado 741 de una flota de 900 que estarían operando en su totalidad a finales de este año.



Actualmente en la ciudad hay un total de 2,224 de estos vehículos de gas natural y diésel



“Con estos nuevos buses a gas natural, esperamos frenar la curva de contagios del coronavirus. Nos hemos comprometido a bajar el material particulados que se emite por cuenta de estos vehículos para mejorar la contaminación y el medio ambiente”.



Mientras tanto, el Banco Mundial anunció la víspera un préstamo a Colombia por 700 millones de dólares para ayudar a combatir la pandemia y llevar alimentos a las familias más vulnerables.