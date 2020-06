Anonymous: cinco datos para saber quiénes son y qué han hecho  

Se trata de un grupo internacional de ciberactivistas anónimos, que no tiene líder y todo los miembros son tratados por igual. Foto: Canva.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tras varios años desaparecidos, el temido grupo Anonymous regresó para desatar polémica con una gran cantidad de reveladores documentos que involucran a grandes personalidades de Estados Unidos. Además, alzaron la voz por la muerte de George Floyd a manos de policías.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre este polémico grupo:

1. ¿Quién es el grupo Anonymous?

Se trata de un grupo internacional de ciberactivistas anónimos. No tienen ningún líder y todos los miembros deben ser tratados por igual

2. ¿Cuál es su ideología?

No pertenecen a ningún partido político y están distribuidos en todas partes del mundo. Su lema es: "El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos".

3. ¿Qué hacen?

Revelan información confidencial de gobiernos y, a veces, de algunas empresas privadas que afectan a la sociedad en general.

4. ¿Cuáles son los casos publicados por Anonymous?

Este grupo tomó notoriedad cuando cayó Wikileaks, pues se declararon enemigos de quienes le negaron ayuda a Julian Assange. Además han hackeado varios portales digitales como el de la Asociación Americana de la Industria Musical (RIAA) y la Asociación Americana Cinematográfica (MPAA).



Con su reaparición este 31 de mayo, presentaron documentos que aseguran que la princesa Diana fue asesinada por la realeza británica. Otro, revela que el presidente Donald Trump, la modelo Naomi Campbell y Michael Jackson formaron parte del famoso "pizzagate", nombre con el que se le conoce una red de pederastas que lideraba Jeffrey Epstein, entre otros más.

5. ¿Por qué volvieron?

La conmoción que ha generado la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis hizo que el grupo reapareciera después de tres años sin actuar.



La organización de hackers publicó un supuesto video en redes sociales en el que se evidencia el abuso de las autoridades contra los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos.