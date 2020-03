El papa dará próximas bendiciones públicas a través de video

BEIJING.- El papa Francisco dará sus dos próximas bendiciones públicas a través de video, para evitar que se reúnan multitudes, como precaución contra la propagación del nuevo coronavirus.



El papa de 83 años se está recuperando de un resfriado, pero correría el riesgo de sufrir graves complicaciones si se contagiara del virus, pues se le extirpó un pulmón debido a una infección respiratoria cuando era joven. El gobierno italiano ha recomendado que los ancianos permanezcan en sus casas.

VEA: Chile registra sexto caso de coronavirus



En un comunicado el sábado, el Vaticano precisó que el papa no impartirá su bendición del mediodía del domingo desde la ventana de su despacho frente a la Plaza de San Pedro, como es tradicional, sino que se transmitirá desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Lo mismo ocurrirá con la audiencia pública del miércoles próximo.



Francisco también dejó de celebrar la misa matutina y ha invitado a los fieles a acudir a la capilla del hotel del Vaticano donde vive, lo que indica que se han limitado al extremo sus contactos, en un aparente intento por prevenir que se contagie.



Las medidas vienen después de que el Vaticano confirmara el viernes su primer caso del virus.



El domingo pasado, como es tradicional, el papa se asomó de la ventana de su despacho en lo alto de un edificio frente a la Plaza de San Pedro para dar la bendición, pero hizo dos pausas para toser levemente. De manera similar fue visto tosiendo y sonándose la nariz durante la misa del Miércoles de Ceniza unos días antes.



Mientras tanto, en Estados Unidos, las autoridades decidían dónde atracar un crucero anclado frente a la costa de California y con 21 personas infectadas de coronavirus a bordo, mientras cuatro universidades del país cancelaron las clases presenciales en un repunte de los esfuerzos para contener el brote del nuevo virus que surgió en China a finales del año pasado y se ha extendido a Occidente.



El Grand Princess estaba en aguas internacionales ante San Francisco el viernes en la noche. Las autoridades quieren llevarlo a un puerto no comercial para someter a las 3.500 personas a bordo a controles ante la evidencia de que en la embarcación ya se registraron 10 contagios en una travesía previa.



También el viernes, las autoridades de Florida reportaron las dos primeras muertes en la costa este estadounidense: dos pacientes de más de 70 años, uno de ellos con problemas médicos previos.



El Comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Europa informó el sábado que un marinero estadounidense dio positivo del coronavirus, el primer efectivo del servicio militar norteamericano en Europa que se contagia.



El Comando Europeo precisó en un correo electrónico que el marinero estaba asignado a Nápoles, Italia, pero no dio más detalles sobre él ni el lugar donde podría haberse contagiado.

El número total de fallecidos por el COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, superó las 3.400 personas en todo el mundo, con más de 100.000 casos confirmados.



Holanda reportó su primer deceso por el virus el viernes, y Serbia, Eslovaquia, Perú, Togo, Colombia y Camerún anunciaron su primer contagio.

FOTOS: Pánico mundial por incremento de casos de coronavirus



En Corea del Sur, las autoridades dijeron el sábado que una azafata de la aerolínea Korean Air que estuvo en Los Ángeles entre el 18 y el 21 de febrero dio positivo por coronavirus. La mujer, de 36 años, empezó a sufrir fiebre y dolores musculares el 27 de febrero, explicó Baek Kun-ki, alcalde de Yongin, una ciudad próxima a Seúl, en Facebook. Responsables de la aerolínea no respondieron a las llamadas telefónicas.



Corea del Sur, la nación más afectada después de China, ha reportado 174 nuevos casos.

La cifra global de 100.000 contagios eclipsa a otros grandes brotes virales de las últimas décadas, como el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el ébola. El virus está mucho menos extendido que la gripe estacional, que causa más de cinco millones de casos en todo el mundo al año y entre 290.000 y 650.000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud.

Imitando las medidas impuestas en China hace seis semanas, los gobiernos occidentales ordenaron controles de viajes, pidieron que se trabaje desde casa siempre que sea posible y desinfectar los espacios públicos.



Además, se decretaron restricciones a viajeros procedentes de China, Corea del Sur, Italia e Irán, los principales focos de infección.



Serbia sugirió que podría movilizar al ejército para mantener el virus bajo control, mientras que en Suiza, que confirmó 210 nuevos casos el viernes, los soldados se alistaban para labores apoyo en hospitales.



La directora de la agencia climática de Naciones Unidas dijo que su departamento no tendrá reuniones en persona hasta finales de abril.



Por su parte, el ministro de Salud de Francia, Olivier Veran, anunció que se prohibirá que los menores visiten a pacientes en hospitales y centros médicos en todo el país y que los enfermos podrán recibir solo la visita de un adulto de cada vez.



En España, las autoridades anunciaron que 200 centros de día para mayores en Madrid y sus alrededores estarán cerrados durante un mes.



La economía mundial enfrenta crecientes daños por los controles antivirus que paralizaron gran parte de la economía china y alteraron viajes y comercio. Aerolíneas, hoteles, cines y otros negocios que dependen de la llegada de clientes, han perdido miles de millones de dólares en posibles ingresos.



También el sábado, China reportó 99 nuevos casos de COVID-19, la primera vez que registra menos de un centenar de contagios desde el 20 de enero. El gobierno confirmó 28 fallecimientos en 24 horas hasta la medianoche del viernes. En total, China tiene 22.177 pacientes en tratamiento y otros 55.404 recibieron el alta.



En Irán, el número total de contagios superó los 4,700, con 124 decesos. La República Islámica instaló controles para limitar los viajes y los bomberos rociaron desinfectante en un tramo de 18 kilómetros (11 millas) de la avenida más conocida de la capital, Teherán.