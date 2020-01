Muere niño en ataque a familia mexicano-estadounidense en norte de México

CIUDAD VICTORIA, MÉXICO .- Un niño murió y otras tres personas resultaron heridas, incluyendo otro menor, cuando presuntos delincuentes atacaron a una familia mexicano-estadounidense que vacacionaba en México, informaron este lunes autoridades locales.



El gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) informó que el ataque se produjo la noche del sábado en la carretera que conecta a Reynosa con Nuevo Laredo, fronterizas con Estados Unidos, cuando la familia regresaba al estadounidense Oklahoma tras pasar las fiestas de fin de año en México.

DE INTERÉS: EEUU no planea retirarse de Irak y asegura que 'está moviendo sus fuerzas'



"Individuos armados los detuvieron y dispararon (contra la familia). Los lesionados son un masculino de 48 años, una mujer de 42 años y un niño de 10 años. Falleció un menor de 13 años", detalló en un comunicado el gobierno de Tamaulipas.



El niño fallecido y dos de los lesionados tienen la nacionalidad estadounidense, confirmó a la AFP la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México.



De acuerdo con un familiar de las víctimas que viajaba en otro vehículo y que resultó ileso, en la carretera fueron alcanzados por una camioneta con hombres armados y les hicieron señas de que se detuvieran.



"Al no detenerse, los individuos los alcanzaron y colisionaron para obligar a que se pararan. Después hicieron disparos contra las víctimas y huyeron", añade el comunicado.



Las carreteras del estado de Tamaulipas, el camino más corto para viajar desde el centro y sur de México hacia Estados Unidos, son consideradas de las más peligrosas por la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, el secuestro o la extorsión.



El 4 de noviembre, tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona de origen estadounidense asentada en México fueron asesinados a balazos por presuntos pistoleros del narcotráfico cuando viajaban en una carretera del estado de Sonora (noroeste), fronterizo con Estados Unidos.



Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas, en México suman cerca de 275.000 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos de estos casos estarían ligados al crimen organizado.

ADEMÁS: Conductor balea a dos niños que le arrojaron bolas de nieve