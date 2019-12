Kamala Harris abandona carrera para presidenciales de 2020 en EEUU

Harris, antagonista del presidente y que ha pedido se lo someta a un proceso de destitución, respondió de inmediato: 'No se preocupe, Sr. Presidente, lo veré en su juicio'. AP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La senadora Kamala Harris anunció el martes que se retira de la carrera por la candidatura demócrata para las presidenciales de 2020, tras una campaña agitada, una recaudación de fondos decepcionante y no lograr destacarse entre una veintena de rivales.



"Mi campaña para presidenta simplemente no cuenta con las fuentes de financiación necesarias para continuar", dijo a sus seguidores Harris, de 55 años, en un correo electrónico.



"Muy mal. Te vamos a extrañar", escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter tras el anuncio de la senadora.



Harris, antagonista del presidente y que ha pedido se lo someta a un proceso de destitución, respondió de inmediato: "No se preocupe, Sr. Presidente, lo veré en su juicio".



Con su renuncia, la senadora de California se convirtió en la primera de las grandes figuras demócratas en bajarse de la pelea por la nominación, en la que ya han quedado varios en el camino. Ahora, siguen 15 candidatos para pelear las primarias partidarias que comienzan en febrero.

Tras una prometedora campaña lanzada en enero, la exfiscal de California tuvo problemas en los últimos meses para definir su postura en varios asuntos internos del país.



Su popularidad entre los votantes sufrió cuando dio a entender que su intención era eliminar los seguros privados de salud para imponer en su lugar un servicio universal de cobertura médica.



Harris era la única mujer negra en la contienda para enfrontar a Trump en el comicio presidencial.



La senadora había sido relegada al sexto lugar (con 3,4% de la intención de voto demócrata, según el promedio de RealClearPolitics) por el multimillonario Michael Bloomberg, que se lanzó a fines de noviembre.



"No soy multimillonaria, no puedo financiar mi propia campaña", escribió Harris. "Y a medida que avanza la campaña, se hace cada vez más difícil recaudar el dinero que necesitamos para luchar".

- Pionera en varios frentes -

Harris creció en la ciudad californiana de Oakland, de padre jamaicano y madre india, ya fallecida.



Desde el comienzo de su carrera, ha acumulado títulos pioneros. Después de dos períodos como fiscal en San Francisco (2004-2011), fue elegida dos veces fiscal de California (2011-2017), convirtiéndose en la primera mujer, pero también la primera persona negra, en dirigir los servicios judiciales del estado de mayor población del país.



Luego, en enero de 2017, llegó al Senado siendo la primera mujer con ascendencia sudasiática y la segunda senadora negra en la historia de Estados Unidos.



Harris ha sido una dura crítica de Trump y se ha manifestado en repetidas ocasiones como partidaria de un juicio político al millonario republicano.



En junio también se enfrentó duramente a Joe Biden, quien lidera hasta ahora la carrera por la nominación demócrata, cuando en un debate recordó la posición contraria del exvicepresidente a un programa de transporte de escolares de la década de 1970 que buscaba poner fin a la segregación en la educación pública.



Ese episodio la impulsó en las encuestas, llegando a un máximo de 15% en la intención de voto, pero luego sufrió una caída a lo largo de meses mientras que el apoyo a Biden se mantuvo prácticamente constante.



Recientemente, Harris hizo un llamado para reconstruir la "coalición Obama", integrada por negros, hispanos, independientes y "milenials" que llevaron a Barack Obama a la Casa Blanca en 2008, como estrategia para derrotar a Trump en las elecciones.



Biden dijo que tenía "sentimientos encontrados" sobre la salida de Harris de la contienda electoral. "Es un intelecto de primera nivel, una candidata de primer nivel, y una competidora real".

