Argentinos y bolivianos se manifiestan a favor de Morales  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-Organizaciones sociales y sindicales bolivianas y argentinas se manifestaron el lunes en Buenos Aires en demanda del regreso al poder del expresidente de Bolivia Evo Morales, quien está asilado en México.



Miles de manifestantes bloquearon parcialmente una de las principales arterias de la capital y luego marcharon hacia la plaza donde se encuentra la casa de gobierno en donde participaron en un “festival popular y artístico” en el cual repudiaron el “golpe de Estado” contra el líder indígena y exigieron la renuncia de la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez.



Entre los participantes argentinos en la movilización en Buenos Aires --donde reside una numerosa colectividad de bolivianos-- están la Central de Trabajadores de la Argentina, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y Quebracho.

Además asistieron militantes del kirchnerismo, que responde al presidente electo de Argentina Alberto Fernández, quien asumirá el poder el 10 de diciembre, y miembros de organizaciones humanitarias.



El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau dijo a The Associated Press que “Argentina siempre ha sido un faro en la defensa de los derechos humanos, está presente junto al pueblo boliviano y junto a la comunidad boliviana que vive en nuestra patria y estamos dispuestos a movilizarnos tantas veces como haga falta hasta que se restaure la democracia en Bolivia”.



Manifestantes bolivianos portaban banderas de su país y la wiphala de los pueblos indígenas. También grandes carteles con el rostro del expresidente boliviano que rezaban: “Mientras tenga vida seguirá la lucha. Pronto volveré con más fuerza, con más energía”.



La boliviana María Ugarte, oriunda de Potosí y quien reside en Argentina, expresó su malestar con la autoproclamada presidenta en su país y con Luis Fernando Camacho, el líder civil de Santa Cruz opositor a Morales.

“Estoy aquí por mis hermanos que están todos acribillados; no están solos, estamos aquí hermanos apoyándoles, fuera Áñez, fuerza Camacho, no te queremos”, gritó la mujer, que portaba un cartel que decía “Rechazamos el golpe fascista racista”.



Varias de las consignas bajo las que fue convocada la marcha fueron “No al golpe en Bolivia”, “Solidaridad con el pueblo boliviano”, “Evo no está solo” y “Áñez nadie te votó”.



Otros bolivianos agradecieron a la prensa argentina la cobertura del “golpe de Estado” en su país. "Prensa argentina: héroes. Gracias", decía uno de los carteles que sostenían residentes del país vecino.



En el acto a favor de Morales se leyó además una declaración a favor del primer presidente indígena de Bolivia.



La crisis en el país vecino estalló al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre. Bolivianos contrarios a Morales se manifestaron en distintas ciudades acusándole de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el 10 de noviembre bajo presión de las fuerzas armadas, los seguidores del expresidente se movilizaron en las calles.



La muerte de nueve cocaleros seguidores de Morales a manos de las fuerzas de seguridad el viernes fue uno de los peores momentos de la crisis.



El gobierno de Áñez y grupos movilizados afines al líder indígena abrieron recientemente negociaciones con el apoyo de la ONU para intentar encontrar una salida a la crisis política.

