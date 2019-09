Sismo de magnitud 6,0 remece Puerto Rico, no causa daños

SAN JUAN.- Un sismo de magnitud 6,0 se registró cerca de Puerto Rico el lunes en la noche, despertando y asustando a muchos mientras dormían en el territorio estadounidense.



El terremoto se registró a 79 kilómetros (49 millas) de la costa noroeste de la isla y a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.



Por el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales, dijo Kiara Hernández, vocera de la Agencia de Manejo de Emergencias de Puerto Rico, a The Associated Press.



El temblor se sintió en todo Puerto Rico y fue el más fuerte registrado en la isla en los últimos años.

