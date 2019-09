Corea del Norte lanza dos proyectiles no identificados

SEÚL.- Corea del Norte realizó un lanzamiento de proyectiles de tipo no identificado, apenas horas después que su gobierno anunció estar dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos en septiembre.



Esas conversaciones quedaron en punto muerto desde febrero, cuando Donald Trump y Kim Jong Un fracasaron en llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización norcoreana.



Este martes, el gobierno norcoreano realizó en dos oportunidades lanzamientos de proyectiles en dirección al mar de Japón (que coreanos del Sur y del Norte llaman Mar del Este), según fuentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur.



Por el momento no se conoce el tipo de proyectiles lanzados en la jornada, aunque en los lanzamientos realizados en meses recientes utilizó misiles de corto alcance.



Washington y Pyongyang acordaron mantener abiertos los canales de diálogo, pero las conversaciones aún no fueron retomadas.



"Queremos estar cara a cara con Estados Unidos a finales de septiembre, en una fecha y un lugar que podemos convenir", declaró la viceministra norcoreana de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, en un comunicado difundido por la agencia de prensa oficial KCNA.

El período mencionado por Pyongyang coincide con la Asamblea General anual de Naciones Unidas, que se celebra la última semana de septiembre en Nueva York y reúne a dirigentes de todo el mundo. Pero todavía no está claro si un encuentro entre el negociador estadounidense, Stephen Biegun, y sus homólogos norcoreanos podría llevarse a cabo en esa ocasión.



"Siempre digo que reunirse en una buena cosa", "veamos lo que va a pasar", respondió Donald Trump, interrogado por la prensa sobre la propuesta norcoreana. "Tengo una muy buena relación" con el dirigente Kim, aprovechó para decir.



Interrogado por la AFP, el departamento de Estado estadounidense aseguró que no tenía ninguna reunión para anunciar.

Falta de avances

La administración Trump sin embargo ha multiplicado los llamados para reanudar las negociaciones.



Biegun, quien se ha reunido en contadas ocasiones con sus homólogos norcoreanos desde su nombramiento hace casi un año, pidió el viernes a Pyongyang dejar de poner "obstáculos" a las negociaciones, antes de que sea demasiado tarde.



"Hemos hecho saber claramente a Corea del Norte que estamos dispuestos a discutir en cuanto nos den una señal", repitió el enviado estadounidense, proponiendo "lanzar un ciclo intensivo de negociaciones".



Tras una peligrosa escalada de tensión, los dos países iniciaron un diálogo inédito después del encuentro histórico entre Trump y Kim en junio de 2018 en Singapur.



Su segunda cumbre, en febrero en Hanói, acabó en un fracaso: el presidente estadounidense se negó a empezar a levantar las sanciones a cambio de un simple inicio de desarme nuclear propuesto por el líder norcoreano.

Desde entonces, las negociaciones están en punto muerto, pese al anuncio de una inminente reanudación después de que los dos mandatarios se reunieran por tercera vez, en un encuentro más improvisado, a finales de junio, en la frontera intercoreana.



En su primer encuentro, en Singapur, Trump y Kim adoptaron un documento vagamente redactado que hacía mención a la "completa desnuclearización de la península coreana", aunque hasta ahora los progresos han sido nulos.



Un informe publicado la semana pasada por un panel de expertos de la ONU apunta que el desarrollo de las ojivas nucleares de Corea del Norte no se ha interrumpido, a pesar de la moratoria que declaró sobre ensayos nucleares y pruebas con misiles de largo alcance.



El gobierno estadounidense consideraron que los recientes lanzamientos de misiles fueron una "provocación" de Corea del Norte, aunque Trump personalmente se encargó de minimizar esos episodios.