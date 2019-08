EEUU acusa a Nicolás Maduro de apoyar a grupos rebeldes de Colombia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. - Un alto funcionario estadounidense dijo el jueves que grupos rebeldes de Colombia, como la guerrilla del ELN y disidentes de la disuelta insurgencia de las FARC, operan en Venezuela con apoyo del gobierno de Nicolás Maduro y son un motivo de "gran preocupación" para Washington.



Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, señaló que las acciones de estos grupos guerrilleros, "profundamente involucrados en el tráfico de drogas", afectan no sólo la seguridad de la región sino también la de Estados Unidos, y amenazan con aumentar el flujo de migrantes venezolanos a países sudamericanos.

"Hemos tenido conversaciones durante todo el año con el gobierno de Colombia porque hay una importante disidencia de las FARC y especialmente presencia del ELN en Venezuela y no está enfrentada al régimen; está con la ayuda del régimen y la cooperación del régimen", dijo Abrams a periodistas.



Iván Márquez, ex número dos de la guerrilla FARC, disuelta tras la firma de la paz en 2016, anunció en un video conocido este jueves que retomó las armas junto con otros jefes rebeldes que se apartaron del pacto, entre ellos Jesús Santrich, acusado por Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína después de sellar el acuerdo con el gobierno colombiano, y actualmente prófugo de la justicia.



Nicolás Maduro aseguró a fines de julio que Márquez y Santrich eran "bienvenidos a Venezuela".



En el video, Márquez sostiene que el nuevo grupo armado buscará coordinar "esfuerzos" con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en armas desde los años 1960.



Abrams dijo no haber visto el video, pero consideró que esto "por supuesto" afectaría la seguridad en Venezuela y Colombia.



"Es una gran preocupación, y parte de esa preocupación es, una vez más, que el régimen en Caracas parece estar fomentando este tipo de actividades, esencialmente entregando partes del país, particularmente al ELN", dijo.

EEUU no busca "castigar" a Maduro

Abrams también dijo que Estados Unidos no tiene la intención de "castigar" a Maduro si acepta abandonar el poder, insinuando que el mandatario venezolano no sería procesado por la justicia estadounidense, como ha ocurrido en casos de corrupción o violaciones de los derechos humanos de exaltos funcionarios extranjeros.



"No estamos tratando de ir tras él", dijo Abrams. "No buscamos castigo o venganza; buscamos un cambio político", insistió.



El gobierno de Donald Trump considera ilegítimo el gobierno de Maduro tras amplios informes de irregularidades en las elecciones del año pasado. Además, culpa al mandatario por el colapso económico de Venezuela, que según la ONU ha dejado ya más de 4 millones de refugiados y migrantes, en particular en países vecinos.



"Nuestro objetivo aquí es una recuperación de la democracia y la prosperidad en Venezuela. Creemos que esto no se puede lograr con Nicolás Maduro", dijo Abrams.



Sin embargo, reconoció que Maduro no ha mostrado tener planes de irse.



"Debo decir que aún no he visto ninguna señal de voluntad de negociar ese tipo de compromiso, que por supuesto es muy desafortunado, porque esa es la salida para Venezuela", afirmó Abrams.



También descartó negociaciones entre Estados Unidos y Maduro más allá de cuestiones prácticas, como el estado de las instalaciones del gobierno estadounidense en Venezuela luego de que Caracas rompiera relaciones con Washington en enero.

Trump habló la semana pasada de contactos de "muy alto nivel" con allegados a Maduro, algo que éste confirmó. Pero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que esos acercamientos han sido secretos y sólo buscan la partida del mandatario venezolano.



Consultado sobre si Trump se reunirá con Maduro en la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre, Abrams rápidamente dijo que esa era una pregunta para la Casa Blanca. Pero cuando se le preguntó si Pompeo se encontraría con Maduro, Abrams dijo claramente: "No".