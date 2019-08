Nuevas normas significarán más migrantes enfermos en Estados Unidos

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Diabéticos que omiten las consultas regulares. Jóvenes asmáticos que no reciben atención preventiva. Un aumento en las costosas visitas a la sala de emergencias.



Médicos y expertos en salud pública están alertando sobre la pobre atención médica y el aumento en los costos relacionados que, según ellos, serán consecuencia de los cambios radicales que busca implementar la administración del presidente Donald Trump y que negaría el permiso de la residencia (green card) a muchos migrantes que usan el programa de salud Medicaid, así como los cupones de alimentos y otras formas de asistencia pública para las personas de bajos recursos.

Algunos defensores dicen que ya están viendo las consecuencias incluso antes de que la compleja regla de 837 páginas entre en vigencia en octubre.

El gobierno anunció la agresiva medida la semana pasada como una forma de mantener en el país solo a los inmigrantes autosuficientes, pero los expertos en salud argumentan que podría obligar a millones de migrantes de bajos ingresos a elegir entre los servicios necesarios y su intento de permanecer legalmente en Estados Unidos.



"Las personas van a estar más enfermas. No van a recibir atención médica, o no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias", dijo Lisa David, presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la organización de salud pública más grande de Nueva York. "Le va a costar mucho dinero al sistema".



A los inmigrantes que desean la green card, se les ha exigido durante mucho tiempo que demuestren que no serán "una carga pública". La administración Trump anunció el lunes que redefiniría el término. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ahora también considerará otros factores, incluidos los ingresos, la educación y el dominio del inglés.



"Queremos ver personas que lleguen a este país que sean autosuficientes", dijo Ken Cuccinelli, director interino de la agencia. "Ese es un principio central del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia, y particularmente en nuestra historia relacionada con la migración legal".



Dos condados de California y fiscales generales en 13 estados ya apelaron ante tribunales las nuevas normas, diciendo que los cambios aumentarán los riesgos para la salud pública.

¿A quiénes afecta la regla de carga pública, la dura medida de Trump?

La regla final de Carga Pública, es decir la nueva medida contra los migrantes anunciada por el gobierno de Donald Trump, entrará en vigencia a mediados de octubre.



La medida establece los lineamientos que el gobierno tendrá en cuenta para aprobar o no un trámite de reajuste de estatus, ya sea la residencia o una extensión de visa.

Para ello la regla fundamental, a partir de octubre, es saber si existe o no la amenaza de que en cualquier momento el extranjero se convierta en una carga pública para el gobierno.

Estos son los grupos de migrantes exentos a la regla

1. Refugiados y asilados.



2. Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.



3. Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).



4. Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.



Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.



5. Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.



6. Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.

7. Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).



8. Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.



9. No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.



10. No-inmigramtes víctimas de crimenes que pìden la visa U.



11. Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.



12. Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.