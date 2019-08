Hija de migrante detenido rompe en llanto: "Mi papá no es un criminal"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Hijos de las 680 personas que fueron arrestadas el miércoles en una masiva redada de la oficina estadounidense de migración, ICE, en Mississippi, sureste de Estados Unidos, pasaron la noche en un gimnasio con la ayuda de los vecinos.



En la mañana del miércoles, ICE ejecutó siete redadas en plantas de procesamiento de comida en seis ciudades de Mississippi.

Cerca de 680 inmigrantes sin documentos fueron enviados en autobuses a centros de detención. Algunos serán deportados, otros serán liberados con tobilleras electrónicas.



Al salir de la escuela, sus hijos descubrieron que sus padres ya no estaban. Según reportó la televisora local WJTV, vecinos y extraños se ocuparon de ellos y los llevaron a un gimnasio comunitario en Forest, 80 Km al este de la capital, Jackson.



Fotos y videos muestran muestran niños llorando, tapándose la cara, consolándose entre ellos, sentados en el suelo con un pedazo de pizza sobre una servilleta.



"Gobierno, por favor, muestra que tienes corazón", dijo a las cámaras Magdalena Gómez, de 11 años, con la voz cortada por el llanto. "Necesito a mi papá y mi mami, mi papá no hizo nada, no es un criminal".

Gómez suplicó: "No puedo hacer nada, pero por favor abran la puerta para los papás, ellos están atrapados en la cárcel".

La niña dijo sentirse indefensa por la ausencia de su padre. "No voy a tener nada para mi primer día de escuela. Mi papá me compra todo para que yo pueda vivir aquí, la renta. Ahora no sé dónde voy a comer. No sé lo que voy a hacer ahora".

"Por favor, no dejen a los niños en llanto", imploró Gómez en entrevista al medio local.

Magdalena Gómez suplicó al gobierno de Estados Unidos la liberación de su padre, que fue capturado en una masiva redada de migrantes en Mississippi. Foto: Captura de video.





De interés: Así arrestó ICE a 680 personas en las redadas en Mississippi



Jordan Barnes, el dueño del gimnasio Clear Creek Boot Camp, puso a disposición el local para recibir a decenas de niños, y los vecinos llevaron comida y juguetes.



"Les proveeremos camas y tendrán comida para que puedan pasar la noche", dijo Barnes a WJTV.



El canal informó este jueves que los voluntarios habían conseguido enviar a todos los niños que habían sido alojados en este gimnasio a sus casas o a las casas de algunos de sus familiares.



"Estas redadas de ICE están diseñadas para separar a las familias, difundir miedo y aterrorizar a las comunidades", escribió en un tuit la precandidata demócrata Kamala Harris, cuarta en los sondeos.



El operativo fue resultado de meses de investigaciones, dijeron las autoridades el miércoles en una conferencia de prensa.



"Tienen que respetar nuestras leyes, tienen que venir aquí legalmente o no venir para nada", advirtió Mike Hurst, fiscal del distrito sur de Mississippi.