A juicio voluntario que ayudó a migrantes deshidratados a cruzar la frontera de EEUU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un voluntario estadounidense que ayudó a dos indocumentados centroamericanos hambrientos y deshidratados a cruzar la frontera, será juzgado por segunda vez luego que el primer juicio fuera declarado nulo por falta de acuerdo en el jurado.



Hay una diferencia sustancial entre el primer y segundo proceso: la pena.



Scott Warren, un profesor de geografía y voluntario de la ONG No Más Muertes, enfrentaba hasta 20 años de cárcel por un cargo de conspiración para contrabandear y albergar indocumentados, que fue descartado en el nuevo juicio.



Tres semanas después del fracaso en el primer juicio, fiscales federales imputaron al voluntario este martes en Arizona por encubrimiento de inmigrantes ilegales, un cargo criminal que estarían dispuestos también a desestimar si se declara culpable de un delito menor por "ayudar e instigar a entrar sin autorización" al país.



La sentencia sería 24 horas de cárcel ya cumplidas.



El voluntario tiene 10 días para responder a esta oferta, pero su abogado, Gregory Kuykendall, no se mostró muy abierto a la idea.



"Conocemos bien la estrategia del gobierno y estamos en una posición aún mejor para defender al Dr. Warren. Me decepciona, pero no me sorprende, que el gobierno quiera seguir con este caso", dijo a la AFP.



No Más Muertes fue creada en 2004 con la misión de evitar la muerte de los numerosos migrantes que cruzan ilegalmente la frontera por el desierto en condiciones infrahumanas.