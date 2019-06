¿Qué hacer si agentes de ICE realizan redadas y piden ingresar a mi casa?

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- En dos semanas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que comenzarían las deportaciones masivas contra inmigrantes, en medio de la negativa por parte de varios Estados en los que se realizarían redadas.



El mandatario ordenó a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscar a al menos 2,000 familias, según indicaron medios internacionales.



Se habla de que Chicago, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Denver, Houston, Nueva Orleans, Atlanta y Baltimore, serán algunas de las ciudades en las que se realizarán las masivas redadas y algunas ya han facilitado información para que los migrantes sepan cómo actuar.



Esto es lo que los migrantes deben hacer si agentes de ICE llegan a sus casas:



1.Preguntar si son agentes de ICE y para qué están allí

2. Pedir al agente una identificación a través de la ventana

3. No abrir la puerta

4. Pedir a los agentes que le muestren la orden firmada por el juez por debajo de la puerta o una ventana

5. Si los agentes intentan entrar a la fuerza, no mostrar resistencia y diga: "no apruebo su entrada, estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio. Deseo hablar con un abogado/a lo más pronto posible”.

6. Al ser detenido no firmar ningún documento sin hablar antes con un abogado

7. No mentir ni presentar documentos falsos

8. Si las autoridades tienen una orden de arresto, se permite que ingresen legalmente a la casa, solo si creen que esa persona está adentro

9. Una orden de expulsión/ deportación (formulario I-205) no permite que los agentes ingresen a una casa sin su consentimiento o autorización de un juez.



Líneas de ayuda gratuita a las que pueden llamar:

-Liberty Defense Team 1-800-566-7636

-Action NYC 1-800-354-0365

-Oficina del estado de NY 1-800-566-7636

-Sistema Automatizado de las Cortes de Inmigración (para saber si existe alguna orden de deportación en su contra) 1-800-898-7180

-Asociación Tepeyac (212) 633-7108

-Latino Justice (212) 219-3360

-Make the Road New z, Se Hace Camino Nueva York

-Brooklyn (718) 418-s690

-Staten Island (718) 727-1222

-Queens (718) 565-8500

-Long Island (631) 231-222

-Coalición del Inmigrante de Nueva York (212) 627-2227

-Federación Hispana (212) 233-8955

-El Grito de Sunset Park (347)-504-1857

-Capítulo de Libertades Civiles de NY (NYCLU) (212) 549-2500 & (212)-607-3300.