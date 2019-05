Proceso para destituir a Trump ahora sería prematuro, dice líder demócrata Pelosi 

Los enfrentamientos entre los demócratas y Trump se convirtieron en guerra el miércoles, cuando el presidente ofuscado anunció que no habría más cooperación en proyectos como un plan de infraestructura, hasta que los demócratas no terminaran sus 'investigaciones falsas' en su contra. Foto: AFP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó este jueves que es prematuro emprender un proceso de destitución del presidente Donald Trump, una iniciativa que consideró "muy divisiva".



Pelosi dijo que el mandatario está "decepcionado" de que la oposición no haya abordado el camino hacia el juicio político, dado que tal iniciativa podría fortalecer sus intentos de reelección.



Reiteró, por el contrario, su posición moderada respecto de esa opción: "Podemos entregar los hechos al pueblo estadounidense a través de nuestra investigación", dijo Pelosi a periodistas, en referencia a las pesquisas iniciadas por el Legislativo sobre Trump.



Eso "nos puede llevar a un momento en que el impeachment sea inevitable, o no, pero no estamos en ese momento", indicó.



"Creo que un juicio político sería sin dudas una fuente de grandes divisiones para nuestro país", agregó.

Los enfrentamientos entre los demócratas y Trump se convirtieron en guerra el miércoles, cuando el presidente ofuscado anunció que no habría más cooperación en proyectos como un plan de infraestructura, hasta que los demócratas no terminaran sus "investigaciones falsas" en su contra.



Poco antes, Pelosi lo había acusado públicamente de estar "involucrado en una operación de encubrimiento" en relación a la investigación sobre la intromisión rusa en los comicios de 2016.



Desde entonces, Trump ha lanzado varias ráfagas de tuits acusando a los demócratas de "acosarlo" con múltiples consultas parlamentarias y de ser el "partido que no hace nada".



La Casa Blanca se ha rehusado a cooperar en las investigaciones parlamentarias lanzadas por los demócratas.



Ante estas negativas, el debate sobre un posible procedimiento para destituir a Trump tomó impulso, aunque los que respaldan esta idea siguen siendo una minoría en la Cámara Baja.



Pelosi teme que tal procedimiento perjudique a los demócratas en las urnas cuando se aproximan las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2020. La líder demócrata cree que la guerra política de Washington, que ya cansa a los votantes, empañará los mensajes de campaña sobre los temas que realmente les preocupan.



Pelosi dijo que "la Casa Blanca está pidiendo el impeachment a gritos".