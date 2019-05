Venezuela está "lista" en caso de ataque militar de Estados Unidos, según canciller

MOSCÚ, RUSIA.-Venezuela está "lista" para resistir en caso de ataque militar de Estados Unidos, declaró este lunes en Moscú el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza.



"Estamos preparados para cualquier escenario. El primero es el de la diplomacia, del diálogo, de la paz, nuestras manos están extendidas para que podamos conversar con todos", declaró Arreaza, al día siguiente de una entrevista con su homólogo ruso Serguéi Lavrov.



Pero si Estados Unidos "optase por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional, que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército por poderoso que sea en el mundo", agregó el ministro venezolano. Si esa hipótesis ocurre, "estamos listos", insistió.



"¡Dialoguemos!", prosiguió enfáticamente Arreaza.



"La oposición no puede dialogar con nosotros porque no tiene el permiso de Estados Unidos. Es la hora de la diplomacia", agregó.



Arreaza dijo que en Venezuela hay "una disputa histórica por el control de su riqueza, del producto de la renta petrolera, de las riquezas minerales, energética" del país.



"Estados Unidos pretende dominar, tener el control absoluto" de las riquezas venezolanas, agregó.



Estados Unidos decidió "hacer colapsar las economía y ha comenzado a profundizar las sanciones", denunció el canciller venezolano. Se trata de "un bloqueo unilateral criminal", insistió.



La situación en Venezuela se agravó tras un fallido alzamiento militar la semana pasada, liderado por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.



Las autoridades estadounidenses lanzaron la semana pasada una campaña para aumentar la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, afirmó que el presidente Donald Trump estaba dispuesto, si era necesario, a hacer invenir el ejército en Venezuela.



El domingo, Serguéi Lavrov pidió a Estados Unidos y a sus aliados "abandonar sus planes irresponsables y actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional".



Arreaza también dijo el lunes que Caracas estaba desarrollando "alternativas a los sistemas de intercambio financiero" con sus aliados rusos y chinos para contornear el bloqueo estadounidense. En ese sentido, el canciller afirmó que una delegación venezolana estaría presente en el foro económico de San Petersburgo en junio, mencionando una posible participación de Maduro.