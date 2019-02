Juan Guaidó organiza voluntarios para ayuda humanitaria, Maduro a los militares  

CARACAS, VENEZUELA. -El líder opositor venezolano Juan Guaidó encabeza este sábado la preparación de miles de voluntarios que ayudarán en el ingreso a Venezuela, el 23 de febrero, de ayuda humanitaria estadounidense, mientras el presidente Nicolás Maduro llama a los militares a alistarse contra una invasión militar.



Largas filas de personas, ataviadas con camisetas blancas y gorras con los colores de la bandera venezolana, se forman en Los Cortijos, un sector del noreste de Caracas, donde miles de voluntarios se alistarán al llamado de Guaidó.



"Me inscribí porque la ayuda humanitaria es urgente. Estamos haciendo magia para conseguir las medicinas. Tomo pastillas para la tensión y las que se consiguen no las puedo pagar. Un familiar murió por falta de antibióticos", dijo a AFP en la cola Coromoto Crespo, de 58 años.



Reconocido como mandatario interino por 50 países, el también jefe del Congreso de mayoría opositora, redobló su llamado a los militares para que dejen pasar la asistencia, que tiene como centros de acopio las fronteras con Colombia y Brasil, y la isla caribeña de Curazao.



"Está en tus manos luchar junto a un pueblo que pasa por las mismas penurias que tú", escribió en Twitter el líder opositor, dirigiéndose a los soldados.



Acompañado de la cúpula militar, Maduro pidió la noche del viernes a la Fuerza Armada preparar un "plan especial de despliegue" en la frontera con Colombia, frente a lo que denunció como "planes de guerra" de los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque.



Medicinas y alimentos están almacenados desde el 7 de febrero en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente limítrofe Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con contenedores de carga, un camión cisterna y otros obstáculos.



Otro cargamento llegará este sábado desde Miami (EEUU) y uno enviado por Puerto Rico llegó el viernes a la frontera con Colombia; en tanto que están en proceso de activación los centros de acopio en Roraima (Brasil) y en el aeropuerto de Curazao.



- "Frontera inexpugnable" -

El pulso de Maduro y Guaidó por el poder se centra en la ayuda humanitaria, un tema sensible en un país que vive la peor crisis de su historia moderna, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que hace impagable lo que hay.



Unos 2,3 millones de venezolanos huyeron de la debacle desde 2015, según la ONU, aunque el presidente socialista asegura que son unos 600,000 que se han ido "engañados".



Guaidó asegura que la asistencia ingresará "sí o sí" el 23 de febrero, cuando cumplirá un mes de haberse autoproclamado luego de que el Legislativo declarase "usurpador" a Maduro al denunciar su reelección como "fraudulenta".



El viernes, en una videoconferencia transmitida en vivo vía Instagram, Duque, quien se refiere a Maduro como "dictador" y "usurpador, prometió a Guaidó apoyarlo de "manera decidida" para el paso de la ayuda por la frontera.



Pero Maduro rechaza la ayuda por considerarla la puerta a una invasión militar de Estados Unidos, y pidió a la Fuerza Armada evaluar "qué nuevas fuerzas" son necesarias para que la frontera "sea inexpugnable".



Maduro califica de "migajas" de "comida podrida y contaminada" la asistencia, y culpa de la escasez a sanciones de Estados Unidos, que congeló cuentas y activos venezolanos, generando daños a la economía que Caracas cifra en 30.000 millones de dólares.



Subiendo la presión, Estados Unidos anunció medidas punitivas contra cinco funcionarios de seguridad e inteligencia venezolanos, que se suman a la batería de sanciones que adoptó en los últimos meses.



- Concierto humanitario -

Maduro acusó al opositor de 35 años de ser "títere" de Trump y un "Judas" por "promover una invasión militar" y el "robo de las riquezas petroleras" del país. El gobierno de Trump ha dicho varias veces que no descarta una acción del Ejército en Venezuela.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, urgió este sábado a la Unión Europea (UE) a que reconozca a Guaidó como el "único" presidente legítimo de Venezuela, en momentos en que algunos países europeos bloquean una posición común del bloque.



"Todos debemos apoyar al pueblo venezolano hasta que se restablezca la libertad y la democracia", dijo Pence en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



La UE y Uruguay enviarán en los próximos días una misión técnica a Venezuela con expertos electorales y de ayuda humanitaria, en el marco del Grupo de Contacto Internacional (GCI).



Delegados de Guaidó aseguran haber recaudado en las últimas tres semanas más de 100 millones de dólares en ayuda para Venezuela. Chile también prepara toneladas de medicinas y alimentos.



El multimillonario británico Richard Branson organiza un concierto para el 22 de febrero en Cúcuta, con artistas como los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el puertorriqueño Luis Fonsi, los colombianos Carlos Vives y Juanes, con el fin de recaudar otros 100 millones de dólares en 60 días.