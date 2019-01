Congresista republicano es censurado por comentarios racistas en Estados Unidos

WASHINGTON, EEUU.- Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos castigaron duramente el lunes a un congresista de sus filas por comentarios considerados racistas, e incluso algunos pidieron su renuncia.



Steve King, cuyos comentarios recientes reivindicando la supremacía blanca desataron una indignación en ambos lados del espectro político, será despedido de todos las comisiones que integraba, dijo el despacho de Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.



"Los comentarios de Steve están por debajo de la dignidad del partido de Lincoln y de Estados Unidos", dijo McCarthy, en referencia al presidente Abraham Lincoln, que puso fin a la esclavitud en 1864.



"Sus comentarios ponen en duda si tratará a todos los estadounidenses con igualdad, sin importar la raza o la etnia", añadió.



En una entrevista publicada esta semana en The New York Times, King, un abierto seguidor del presidente Donald Trump, opositor a la inmigración ilegal y defensor de la cultura blanca, se preguntaba por qué los términos "nacionalista blanco" o "supremacista blanco" se volvieron ofensivos para los estadounidenses.



El único republicano negro en el Senado, Tim Scott, lanzó inmediatamente un feroz ataque contra King y el "silencio" en las filas republicanas cuando se hacen esos comentarios.



El líder del Senado, el republicano Mitch McConnell dijo que King "era indigno de su cargo electo", mientras que el senador Mitt Romney instó al congresista a renunciar y abandonar el partido.



Mientras, el presidente Donald Trump respondió a periodistas que le preguntaron su reacción a King: "Realmente no he seguido el asunto".



King respondió, denunciando la medida como un "ataque sin precedentes contra mi libertad de expresión.



En el pasado había empleado un vocabulario racista, generalmente sin consecuencias.



En 2018 declaró que "no podemos restaurar nuestra civilización con los bebés de otra gente". En noviembre fue reelecto para un noveno periodo.