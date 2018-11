Juez federal ordena a la Casa Blanca devolver pase a periodista de CNN

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Un juez federal de Estados Unidos ordenó el viernes a la Casa Blanca devolver la acreditación de prensa del reportero de CNN Jim Acosta, cuyo pase había sido revocado después de un acalorado intercambio con el presidente Donald Trump.



El juez Timothy Kelly emitió una orden temporal que exige que la Casa Blanca restablezca el acceso de Acosta hasta que se realice una audiencia completa sobre el caso, según CNN.



"Volvamos a trabajar", dijo Acosta al abandonar el tribunal luego de agradecer el apoyo recibido de los colegas.



Una docena de medios respaldaron a CNN ante la corte, entre ellos Associated Press, Bloomberg, NBC News, The New York Times, USA Today, además de Fox News, propiedad del aliado de Trump Rupert Murdoch y conocida por su cobertura elogiosa del mandatario.



"Le ordeno al acusado que restaure inmediatamente la acreditación de Acosta", dijo el juez Kelly, explicando que su decisión se basa en el derecho del periodista al "debido proceso".



Pero Kelly, nombrado por Trump el año pasado, señaló que su fallo no incluye aún el tema de fondo.



La demanda de CNN y Acosta alega que la Casa Blanca violó el derecho a la libertad de prensa consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución al quitarle la acreditación al periodista.



"Quiero dejar muy claro que no he determinado que se haya violado la Primera Enmienda", dijo en el tribunal de Washington.



La cadena televisiva CNN inició el martes una batalla legal contra Trump y otros cinco funcionarios por suspender la acreditación de Acosta el 7 de noviembre, tras un altercado con el presidente durante una rueda de prensa trasmitida en vivo ese mismo día.



Acosta, corresponsal jefe de la CNN ante la Casa Blanca, molestó a Trump cuando insistió en interrogarlo ignorando su exigencia de que entregara el micrófono.



Desde el podio, Trump le dijo a Acosta que era una "persona grosera y terrible". "Cuando reporta noticias falsas, lo que CNN hace mucho, usted es el enemigo del pueblo", afirmó.



Horas más tarde, la portavoz de Trump, Sarah Sanders, anunció que el pase de prensa de Acosta había sido suspendido, afirmando que el periodista había "puesto sus manos" de manera indebida sobre una becaria que intentó retirarle el micrófono.