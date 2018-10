Senado de EEUU se encamina a confirmar al candidato de Trump a la Corte Suprema

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Senado de Estados Unidos parece encaminado a confirmar al candidato del presidente Donald Trump a la Corte Suprema Brett Kavanaugh, quien este jueves sorprendió al publicar una inusual pieza de opinión en la prensa para defender su "imparcialidad".



El artículo del juez conservador, de 53 años, apareció en el sitio en línea del diario The Wall Street Journal al tiempo que la mayoría republicana aseguró que una nueva investigación del FBI lo exime de las acusaciones de agresión sexual en su contra.



La oposición demócrata consideró sin embargo la pesquisa "incompleta" y "limitada" por una Casa Blanca decidida a lograr el nombramiento de por vida de Kavanaugh.



La confirmación de Kavanaugh, acusado por una académica de California, Christine Blasey Ford, de intentar violarla en una fiesta en 1982 cuando ambos eran estudiantes de secundaria, se produce en medio de una atmósfera de fuerte polarización política.



En su publicación este jueves, el juez aseguró ser "independiente, imparcial". "No decido casos basado en preferencias personales o políticas. No soy un juez pro-demandante o pro-defendido (...) Soy un juez pro-ley", alegó.



Además, puntualizó que su testimonio de la semana pasada ante la Comisión Judicial del Senado "fue fuerte y apasionado" porque niega "fuerte y apasionadamente" las acusaciones en su contra.



En tanto, miles de personas se manifestaron el jueves contra Kavanaugh en las calles de Washington, y muchos se infiltraron en el edificio de Oficinas Hart del Senado para protestar. Algunos sostenían carteles que lo llamaban mentiroso o no apto para su cargo.



La policía detuvo a unos 300 manifestantes.



"Creo en lo que dijo la doctora Ford, y pienso que Kavanaugh forma parte del club de viejos amigos que quieren protegerlo sin importar en qué circunstancias", afirmó Angela Trzepkowski, que llegó a la capital desde el estado de Delaware (este).



Mientras, en un mitin con simpatizantes en Minnesota el jueves por la noche, Trump calificó a su candidato como "uno de los más respetados", al tiempo que sus partidarios coreaban: "Queremos a Kavanaugh".



"El juez Kavanaugh debería ser confirmado el sábado", declaró en rueda de prensa el senador republicano Chuck Grassley, presidente de la comisión judicial de la Cámara alta, luego de afirmar más temprano que la investigación del FBI "no encontró indicios de mala conducta" del magistrado.



A pedido de la oposición demócrata y del senador republicano Jeff Flake, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizó una pesquisa desde el viernes pasado sobre las denuncias de Blasey Ford, cuyo conmovedor testimonio hace una semana fue seguido por millones de personas en directo por televisión.



- "No hemos encontrado nada" -



El republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, pidió una votación sobre la nominación de Kavanaugh. "Este proceso ha sido gobernado por el miedo y la ira y la astucia de los juegos durante demasiado tiempo", dijo en la Cámara alta.



Los republicanos que controlan el Congreso y la Casa Blanca apuntan a Kavanaugh para inclinar en las próximas décadas hacia el lado conservador los fallos de la Corte Suprema, una institución que regula asuntos sensibles en la sociedad estadounidense.



Trump nominó a Kavanaugh para reemplazar al juez Anthony Kennedy, quien había sido un voto de desempate en un panel ahora dividido en partes iguales entre cuatro jueces conservadores y cuatro jueces progresistas.



La confirmación de Kavanaugh al máximo tribunal de justicia de Estados Unidos tendrá lugar en un Senado donde los republicanos tienen una escasa mayoría de 51-49. Tres senadores republicanos hasta ahora indecisos son claves: Flake, Susan Collins y Lisa Murkowski.



- Insuficiente -



Los demócratas, en tanto, consideraron que la investigación del FBI era insuficiente. "Parece ser el producto de una investigación incompleta que fue limitada quizás por la Casa Blanca", dijo a periodistas la principal demócrata de la comisión judicial del Senado, Dianne Feinstein.



"Teníamos muchos temores de que este fuera un proceso muy limitado", agregó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. "Esos temores se cumplieron".



Kavanaugh negó con vehemencia la acusación contra él de Blasey Ford y otras dos mujeres por mala conducta sexual, entre ellas Deborah Ramirez, quien dice que el ahora juez le mostró sus genitales durante una fiesta en la universidad de Yale.



Los abogados de Blasey Ford lamentaron que ella no haya sido escuchada en la investigación.



Trump afirmó temprano en Twitter que el informe del FBI reivindicaba a su candidato y se mostró optimista sobre las posibilidades de los republicanos en las legislativas de noviembre, en las que el oficialismo se arriesga a perder el control del Congreso.



"El trato severo e injusto del juez Brett Kavanaugh está teniendo un impacto increíble en los votantes", dijo Trump.