Pintor hondureño, Mario Gutiérrez, expondrá tres de sus magníficas obras en Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- Llenando de orgullo y poniendo en alto el nombre de Honduras una vez más, el artista con raíces catrachas, Mario Gutiérrez, realizará una nueva exposición de pintura en la ciudad de Barcelona, España.

El evento internacional se llevará a cabo este próximo 3 y 4 de enero a las 18:00 (hora local), en colaboración con Mrs. Toolip Art Gallery y el Consulado de Honduras en Barcelona.

Gutiérrez es un destacado pintor hondureño que desde hace seis años decidió salir del país para buscar nuevas oportunidades de vida, entre ellas, la de su sueño de desarrollar su talento en el mundo del arte.

En entrevista con EL HERALDO, el artista expresó que serán tres de sus últimas obras las que se estarán presentando en la exposición, junto a trabajos de la también pintora hondureña Victoria Eugenia Delgado y la holandesa Mrs. Toolip.

Obra: Colors of beauty. Obra: Colors of beauty.

Respecto a la interrogante de dónde nace su inspiración al momento de crear sus hermosas piezas, señaló que "de la vida misma".

"Salir de Honduras en busca de nuevos horizontes me ha dado la oportunidad de conocer lugares, visitar museos, galerías y distintas exposiciones. Sin duda tener este tipo de experiencias captó mi atención y enriquece mi inspiración para crear nuevas propuestas de arte", añadió Gutiérrez.

La diversidad de sus obras que retratan a personajes públicos, artistas, deportistas, amigos, cultura y por qué no, parte de la cotidianeidad, forman parte "de una propuesta arriesgada y con un toque diferente muy colorido", aseguró.

Asimismo, dejó entrever que llevar su talento al terreno internacional no significa más que satisfacción y la recompensa de mucho esfuerzo y perseverancia.

Las piezas del artista catracho traen a la vida los hermosos colores que quedan plasmados en cada pincelada que da. Las piezas del artista catracho traen a la vida los hermosos colores que quedan plasmados en cada pincelada que da.

"Para mí se ha convertido en un hogar artístico en el cual me siento muy cómodo, ya que hace más de 6 años que vivo fuera de mi país. No puedo negar que presentar mis obras me llena de satisfacción y orgullo, es mostrar un poco de lo que llevo por dentro", subrayó.



El catracho, actualmente, tiene varias de sus obras expuestas en países como Estados Unidos, España, Reino Unido, Grecia, Francia y Alemania. Además, muchas de sus piezas son compartidas a través de sus cuentas sociales en Facebook como Mario Gutiérrez Art Work y en Instagram como @mariogutierrezartwork.

Obra: Pure beauty.



