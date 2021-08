Hondureños en el extranjero no votarían en elecciones generales

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El enrolamiento para tramitar el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), de los hondureños radicados en el extranjero, depende y seguirá dependiendo de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.



Así lo expresó a EL HERALDO, el comisionado presidente de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé.



“Nosotros estamos listos para cualquier enrolamiento. Estamos esperando el desembolso del último tramo, donde tenemos un rubro de enrolamiento en el exterior, pero todo esto debe ser coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores”, aseveró Brevé.

LEA: El Registro Nacional emprende otra carrera contrarreloj



Precisó que “mientras no nos indiquen cuándo, cómo y dónde, no podemos tomar ninguna iniciativa por que este es un tema relativo a la Cancillería; el RNP tiene su territorio nacional como objetivo de su ley, pero es la Cancillería la que maneja el trabajo de registro fuera del país”, apuntó.



Los compatriotas radicados, tanto en Estados Unidos, como en España -las dos comunidades más grandes fuera de Honduras- se han quejado por no haber sido enrolados a tiempo para poder participar en las próximas elecciones generales.



Brevé dijo que “el cierre del Censo Nacional Electoral es el 5 de septiembre; me parece muy corto el tiempo para que podamos desplazar nuestras brigadas, sin embargo, la Cancillería tiene que tomar la decisión de iniciar este proceso”.



Enfatizó que para votar en las generales “la ley actual dice que es con el nuevo DNI”.

ADEMÁS: Usuarios del Registro Nacional firmarán 50 mil declaraciones juradas