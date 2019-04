Donald Trump se contradice con sus altos funcionarios

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “La relación con Estados Unidos, es importante, pero no solo se agota en el tema migratorio”, argumentó Guillermo Pérez Cadalso, excanciller de Honduras.

El experto explicó que si bien las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son importantes, hay varios factores diplomáticos más que están en el tapete. Cadalso argumentó que lo dicho por Trump, es contradictorio “a lo que sus altos funcionarios de gobierno vienen a decir a los países del Triángulo Norte, ejemplo claro las palabras hace un par de días de su secretaria de Seguridad”.

Además: Masivos arrestos de migrantes en la frontera de México con EE UU

Argumentó que la política exterior de Estados Unidos en la era Trump es bastante compleja en cuanto a su proyección con los países del mundo pues “él no escucha a sus funcionarios y hace que sus declaraciones empantanen relaciones con países aliados”.

Resaltó que hace algunos meses el gobierno “decía que las ayudas de Estados Unidos, tampoco son de alto impacto, porque mientras ayudan en cooperación por medio de ONG, en realidad el gobierno pone fondos complementarios”.



Destacó que “hay que tomar en cuenta al Congreso de Estados Unidos, senadores y congresista de ambos partidos, que han dicho que el corte de ayuda no es el enfoque correcto, el corta la ayuda no va a ayudar en lo más mínimo”.



Enfatizó que la relación con EE UU, es importante y no se agota en el tema migratorio, “hay relaciones comerciales intensas, nosotros no debemos cortar la relación, hay que buscar en el aspecto diplomático los acercamientos y luego no hay que olvidar no es solo el presidente, sino otros espacios importantes que hay que cultivar”.

Lea: Como 'dispararse en el pie' califican medida de Trump contra el Triángulo Norte