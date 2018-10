Migrantes hondureños siguen su marcha a pesar de las amenazas de Trump

Agencia AP

TECULUTÁN, GUATEMALA.- Más de 2.000 hondureños cumplieron el miércoles en el tercer día de la jornada, ya pesar del calor y el cansancio cruzaban Guatemala para intentar llegar a Estados Unidos.



La marcha de estos migrantes ha perturbado al presidente Donald Trump, quien antes se adelantó a los países centroamericanos que retiraría la ayuda financiera si no se tenía algo para frenar su paso.



El miércoles, además, Trump puso a la caravana en el centro de la campaña electoral medio del medio para atacar a sus rivales demócratas y llamó a los republicanos a abordar el tema de cara a los comicios del 6 de noviembre, cuando se renueva el Congreso .



“Es difícil creerlo, con millas de personas en el sur de la frontera, caminar sin obstáculos hacia nuestro país en forma de grandes caravanas, los demócratas no aprueben una ley que permita las leyes para la protección de nuestro país. ¡Gran tema del medio término para los republicanos! ”, Publicó Trump en su cuenta oficial de Twitter, el tiempo, el llamado, los republicanos, el tema de la campaña, las leyes de inmigración.



Por su parte, el presidente guatemalteco Jimmy Morales dijo durante un acto público en la capital: “Los que vivimos en un territorio centroamericano tenemos un acceso libre y libre tránsito de personas siempre y cuando haya un registro adecuado en las instancias migratorias”, pero que en esta La ocasión fue el cruce ideal.



La ayuda de los migrantes, la ayuda de los migrantes, la ayuda de los migrantes, la atención católica y la iglesia católica. El Ministerio de Gobernación tiene menos 300 políticas policiales, el lunes, la caravana de los migrantes, pero el superango en el número de la autoridad, el que se usa en el país, el uso de la fuerza para detenerlos y el registro migratorio correspondiente.



Los migrantes iniciarán su tercer día de marcha por la madrugada y esperarán a unos 40 kilómetros hasta Zacapa, la población siguiente en la ruta. Sin embargo, se han dado en la ciudad capital, en la Casa del Migrante, donde se han dado más de mil gracias a un extra en el automóvil, se montaron en la parte trasera de las cámaras o tomaron los autobuses.



"Vamos a seguir, aquí el que es Dios, nosotros no tenemos más que avanzar", dijo a The Associated Press Luis Navarreto, un migrante de 32 años que había leído sobre la advertencia del mandatario estadounidense.



“Estamos aquí gracias a Juan Orlando (Hernández, presidente de Honduras)”, dijo Nelson Zavala, un jornalero de 36 años que forma parte de la caravana. Los hondureños no solo huyen de la pobreza sino también la violencia generalizada que se ha convertido en su país en uno de los mayores índices de asesinatos en el mundo.



Desde 2014 Estados Unidos ha gastado 2.600 millones de dólares en ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Para 2019 Washington se comprometió 65,7 millones para programas de seguridad, construcción de la democracia, derechos humanos y desarrollo económico y social en Honduras.



Para enviarnos a los migrantes de su viaje, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, dijo en un mensaje en video enviado desde la cuenta de Twitter: "Si usted trata de entrar a Estados Unidos, será necesario y deportado".



A pesar de las advertencias, a su paso los migrantes sonríen, saludan a la gente y aprovechan para pedir dinero para comer.



La víspera los hondureños recorrió unos 48 kilómetros para llegar a Chiquimula luego de cruzar la frontera de Guatemala.



El tamaño del grupo se multiplicó desde que unos 160 migrantes partieron el viernes de la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Mucha gente fue una forma espontánea en algunas pocas pertenencias. Un cura guatemalteco estimó que más de 2.000 personas fueron alimentadas en tres áreas manejadas por la Iglesia en Esquipulas, la primera parada del grupo en Guatemala.



El presidente de Honduras acusó a los "grupos de políticos" que no se identificaron con el uso de las herramientas para organizar la caravana como una forma de crear problemas en el país. Antes de la cancillería, hondureña había dicho que la gente había sido atraída con "falsas promesas" de una visa de tránsito para cruzar México y solicitar asistencia en Estados Unidos.



En una declaración conjunta el miércoles, las secretarías de Relaciones Exteriores y la Gobernación de México. Sin embargo, todos los casos deben ser procesados ​​individualmente, lo que se refiere a los principios de la migración. Asimismo, cualquier persona que ingrese a un México de manera “irregular” se enfrenta a la detención y la deportación.



La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que Honduras, Guatemala y México respetan los derechos y garantizan la seguridad de los migrantes que forman parte de la caravana.



De todos los migrantes con los que habló The Associated Press en el camino, ninguno lleva pasaporte. Cuando los agentes en la frontera de Guatemala preguntaron a la multitud sobre los documentos que portaban, los titulares de las tarjetas de identificación personal y personal a través de la mayoría de los países de Centroamérica, pero no en México, que requieren que los extranjeros presenten un pasaporte para ingresar.



Los migrantes esperan que viajen en masa la proteja de los robos, asaltos y peligrosas que plagan la ruta hacia el norte.