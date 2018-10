Donald Trump urge a demócratas apoyar leyes migratorias ante caravana de hondureños

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este miércoles a los demócratas para que apoyen las leyes migratorias que él impulsa, ante la inminente llegada de la caravana de hondureños.

El mandatario, que el martes advirtió fuertemente al gobierno de Juan Orlando Hernández con suspender la ayuda al país si no frenaba a los dos mil connacionales que viajan a través de Guatemala y México hacia Estados Unidos, nuevamente empleó Twitter para referirse al tema.

Hard to believe that with thousands of people from South of the Border, walking unimpeded toward our country in the form of large Caravans, that the Democrats won’t approve legislation that will allow laws for the protection of our country. Great Midterm issue for Republicans!