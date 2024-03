EL HERALDO Plus Factual ha recopilado algunos bulos que han surgido a raíz del juicio del expresidente hondureño (2014-2022):

Dada su repercusión, el juicio también se ha convertido en blanco de bulos en redes sociales mediante la difusión de contenidos falsos. Es así como usuarios de redes sociales han difundido videos fuera de contexto (grabados cuando el exmandatario era presidente) y manipulados que dicen mostrar escenas de su regreso a Honduras. Pero no es cierto.

En el desarrollo del juicio del expresidente, usuarios de TikTok difundieron un audio en el que se escucha a Juan Orlando Hernández decir que está pasando por un momento difícil y que no se lo desea a nadie. Según la descripción, lo envió desde El Centro Correccional Metropolitano en Nueva York, Estados Unidos.

Este video no muestra a JOH hablar de su extradición, sino de la de “El Negro” Lobo en 2014

Video de la marcha en favor de Juan Orlando Hernández no es actual, es de 2019

Sin embargo, la imagen fue creada con Inteligencia Artificial (IA). No hay registro de que el expresidente luzca como lo asevera la imagen que estamos verificando. Además, de acuerdo a los relatos de lo acontecido, Hernández no demostró paranoia en las audiencia a las que asistió previo al juicio.

Estas fotografías de “Mel” Zelaya con Juan Orlando Hernández no han sido consideradas como evidencia de narcotráfico en el juicio

Aunque Manuel Zelaya, presidente de Honduras, entre 2006 y 2009, fue mencionado en el juicio de JOH, las fotografías no fueron presentadas como evidencias de relación con el narcotráfico.

Los bulos surgidos a raíz del juicio contra JOH por narcotráfico no solo han estado relacionados con él, sino que también con políticos hondureños se han visto salpicados por la desinformación.

No es cierto que Salvador Nasralla ha sido mencionado en el juicio de JOH

Ni la agencia Inner City Press ni el periodista Matthew Russell Lee, que tienen acceso de la Corte para relatar en tiempo real, informaron en sus publicaciones la supuesta mención de Nasralla.

Pero no es cierto. Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH) y designado presidencial, no ha sido mencionado hasta el décimo día (lunes 4 de marzo) del juicio del expresidente JOH por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Xiomara Castro no publicó que las menciones a su esposo y cuñado en el juicio de JOH son falsas

En TikTok publicaron que la presidenta Xiomara Castro dijo que todo lo que se diga de su esposo Manuel “Mel” Zelaya y Carlos “Carlón”, su cuñado, en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, es falso.

Sin embargo, no es cierto. No hay registro de la cita atribuida a Castro y el secretario de Prensa, Ivis Alvarado, confirmó al equipo de fact-checking de EL HERALDO que la presidenta no expresó tales palabras.