NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) en la Corte del Distrito Sur de Nueva York entra este lunes en su tercera semana, dejando hasta este momento un total de 28 hondureños, entre políticos, exfuncionarios gubernamentales y empresarios, señalados de estar vinculados, de una u otra forma, con el narcotráfico.

La sociedad hondureña ve sin extrañeza pero con cierto asombro todo lo que está saliendo en Nueva York, no obstante, no hay exigencia de correctivos, porque aquellos sectores que antes eran muy beligerantes, sus dirigentes hoy están trabajando en el gobierno, y quienes no, tienen miedo, sostuvo Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Estamos muy preocupados, alarmados porque pareciera ser que hay una estrategia de acallar las voces de grupos de la sociedad civil que históricamente han tenido un rol activo, pero también otro tipo de activistas y tristemente se requiere articular esfuerzos para no callar frente a esta situación”, dijo.

“Todo lo que está saliendo hoy en muchos momentos lo dijimos, que la política estaba siendo financiada por el narcotráfico. Eso se denunció y hoy se está confirmando. Pero ahora que se conoce la realidad veo a una sociedad civil muy temerosa y no se pronuncia ante lo que está conociendo”, lamentó Hernández.