Las pruebas que refutó la defensa en el juicio de Juan Orlando Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Para evitar que el expresidente Juan Orlando Hernández sea encontrado culpable, su defensa -en el cierre de sus alegatos- no solo describió al exmandatario como un político que luchó contra el narcotráfico, sino que pidió a los miembros del jurado usar “su inteligencia callejera” para emitir su veredicto.

En los 12 días de alegatos, la estrategia de la defensa, integrada por Raymond Colon, Renato Stabile y Sabrina Shroff, estuvo centrada en desacreditar a los testigos de la Fiscalía, en calificar como hombres de principios a sus tres testigos, miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Asimismo, describió al acusado con un político valiente e íntegro, que en su país se enfrentó a lo más crudo del narcotráfico. En última instancia, la defensa pidió a los miembros del jurado que utilicen su “inteligencia callejera” al momento de decidir su veredicto.

“Ustedes escucharon el testimonio del propio señor Hernández. Quería hablar. Quería dejar las cosas claras. No iba a dejar que mintieran al respecto. Lleva años luchando contra ellos. Todos los grandes narcotraficantes de Honduras están en la cárcel”, le dijo Stabile al jurado.

Para Stabile, un narcotraficante confeso al saber que se está ahogando se agarrará hasta la punta de una espada. Además, sostuvo que las letras TH en un bloque de cocaína quería decir obviamente Tommy Hilfiger, porque nadie pide “cocaína Tony Hernández”.

Además, según Stabile, es tan difícil imaginar que el hermano pequeño de JOH le dijera a la gente: “Denme dinero para que mi hermano, el presidente, les dé algo y luego se lo guarden”.

“Quieren que piense que es sólo un traficante de drogas que intenta engañar a Estados Unidos. ¿Pero por qué hacer tanto esfuerzo? Los presidentes anteriores no lo hicieron... ¿Por qué no simplemente quedarse en casa y contar el dinero de las drogas? Por favor, no responsabilice a JOH por cualquier cosa que Tony pueda haber hecho”, imploró el defensor.