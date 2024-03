“La simpatía hacia el acusado o no, no deben afectar sus decisiones. Tienen que tener claro que todos somos iguales ante la ley”, manifestó. Señaló que la calidad de la evidencia es lo que importa y debes preguntarte si la evidencia presentada durante el juicio es razonable.

Presentamos testigos, le contamos los mismos hechos desde diferentes perspectivas, acotó. Hablemos de la evidencia que demuestra que el acusado cometió crímenes, los testigos manifestaron cómo conspiraban juntos aunque no hay audios, videos, ni mensajes, ni registros bancarios , pero “este juicio no se resuelve así”.

Al mismo tiempo dijo: “Juan Orlando Hernández fue un narcotraficante a gran escala y debe ser declarado culpable no solo por las pruebas que presentamos en el juicio, es culpable porque no hay duda de ello”. Durante su testimonio, Hernández confirmó que visitó Graneros Nacionales, testificó que supo que gente en su partido traficaba. Sabía que su hermano traficaba.

En seguida y en medio del murmullo de los presentes, Renato Stabile, abogado de Hernández, expuso sus argumentos finales y atacó las pruebas presentadas por la Fiscalía. “Ustedes vieron fotografías, libros contables, transcripciones, pero recuerden que era el presidente de Honduras y se tomaba fotografías con muchas personas”, manifestó.

“No hay videos, no hay audios, no hay cheques, no hay historiales financieros, nada de mensajes de textos, no hay testigos imparciales, no hay fechas específicas”, declaró. Mientras pronunciaba sus alegatos señaló que las evidencias fueron débiles y “si suman todos los testimonios, suman cero más cero más cero”.

Sostuvo que Hernández Alvarado enfrentó a los narcotraficantes y los extraditó. Estableció que son “224 muertes (entre todos los testigos), cuatro sentencias de prisión de por vida más 84 años de cárcel”.

Asimismo, atacó los testimonios del contador José Sánchez, Alexander Ardón, Devis Rivera, Fabio Lobo y Mario Guillermo Mejía Vargas. “Ustedes vieron cómo esta gente trabaja. José Sánchez dijo que tiene un video del presidente tomando dinero del narcotráfico, pero no existe tal video”, dijo. “José Sánchez dice que perdió tres USB en una maleta, todo eso es pura especulación.

Él era un contador y debió tener pruebas de cheques, registros de Excel, y pregunto ¿dónde está esa evidencia?”, dijo Stabile. Asimismo, identificó una serie de contradicciones entre Devis Rivera y Fabio Lobo, cuando aseguraron que pagaron sobornos a Hernández.

“El Cachiro” dijo que había entregado 250,000 dólares y Fabio 200,000 dólares en 2013. Para ese momento Los Cachiros ya estaban colaborando con la DEA.

“Toda esta gente contaron que son criminales, que son asesinos y también dijeron que sobornaron a Juan Orlando y no tiene prueba. “Fabio Lobo dijo que no hay documentos y que esos documentos es la palabra, ¿ustedes le creen?”, manifestó.

No les pido que hagan otra cosa sino creer en esta que son criminales, que pueden asesinar con sus armas, pero que también pueden asesinar con sus mentiras, exhortó Stabile.

“Han hablado de fraude electoral, pero no tiene pruebas. Los Valle Valle les dijeron que en 2013 le dieron un millón de dólares a Juan Orlando pero es ilógico que si le diste todo ese dinero a cambio de protección que después quieras matarlo”, sustentó.

No obstante, para 2014 la administración de Hernández confiscó los bienes de los Valle y también en ese momento impulsaron un plan para asesinar al expresidente por sus pretensiones de extraditarlos. “Aquí vino el policía (Mario Mejía Vargas) diciendo que vio un cuarto lleno de dólares en la casa de “Tony”, ¿ustedes creen que es cierto?”. Reprochó que Leonel Rivera, cabecilla de Los Cachiros, trabajaba para la DEA, entonces, ¿cómo sería extraditado? Si Leonel les dijo que había visto a Geovanny Fuentes en la cárcel y que compartieron tiempo ahí, ¿crees que no tienen tiempo para crear esta historia si son socios?”, recordó.

Pregúntense, ¿quién está protegiendo a quién?, atacó. Ustedes vieron cómo usaron a Fabio y le tendieron una trampa y tiene que tener claro que nadie los pidió para extradición, ¿cómo iban a ser extraditados?, expuso el defensor de Hernández. En Honduras hay una ley que si una persona es acusado no puede ser extraditado, aseveró.

Si Hernández estaba protegiendo a narcos, ¿cómo iba a extraditar a los Valle?, declaró. Manifestó que “todos (los testigos) afirman que deben decir la verdad, contar todos sus crímenes, pero la verdad es que ellos recibirán un carta 5K1. Uno de ellos tenía acceso en prisión a un teléfono, ¿para qué creen ustedes?, obvio, para seguir traficando drogas, expresó. “Nadie puede decirle cómo votar en este veredicto, ni en una elección. No es necesario aceptar todo lo que dice Estados Unidos. Le pedimos que no sea culpable de todos los cargos”.