¿Cómo se elegirá el jurado para el juicio de Juan Orlando Hernández?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El primer paso a seguir para concretar el juicio del lunes 12 de febrero contra el expresidente Juan Orlando Hernández y los expolicías Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Mauricio Pineda Hernández, será la elección del jurado.

Un experto en derecho penal internacional, consultado por EL HERALDO, expresó que hay una alta probabilidad de que lo primero que se realice ese lunes por la mañana es la escogencia del jurado.

Inicialmente, los Comisionados del Jurado, se encargan de hacer una lista de los ciudadanos que residen en la jurisdicción donde se encuentra la corte y que están calificados para servir a los jurados.

Cualquier persona puede ser candidata, pero deberá cumplir con algunos requisitos: ser ciudadanos americanos (nacidos en Estados Unidos) y no tener delitos mayores. Al finalizar el proceso de selección, la Corte manda la invitación a los que fueron elegidos.

Si todavía no se han enviado las invitaciones a los posibles jurados, ese día -en este caso el 12 de febrero-, se programará la audiencia, porque si no está listo, no se puede iniciar.