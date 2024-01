Paso a paso: ¿Cómo se desarrollará el juicio de JOH?

En caso que todavía no se hayan enviado las invitaciones para la escogencia de jurado, ese día, es decir, el 12 de febrero, se va a determinar la fecha, para realizar el “voir-dire”, porque sino está listo, no se puede iniciar.

Cuando ya terminan la evaluación, tanto la defensa, como la fiscalía, escogen a seis miembros del jurado cada uno, pero cada una de las partes tiene derecho a eliminar tres, o sea, si a la Fiscalía no le parecen algunos de los jurados de la defensa, los puede eliminar, para que escojan otros, hasta que las dos partes se ponen de acuerdo.

Cada equipo, es decir, la Fiscalía y la defensa, van apuntando la reacción de las personas entrevistadas, a la vez los van seleccionando por número, de acuerdo a la respuesta de las preguntas, es decir, el jurado 20 sí, el 21 no, y así.

Entre los requisitos para integrar el jurado están: ser ciudadanos americanos, no tener delitos mayores, puede ser cualquier persona, y la Corte manda la invitación a los seleccionados.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lo primero que se hará el lunes 12 de febrero, cuando arranque de lleno el juicio contra del expresidente, Juan Orlando Hernández , y de los expolicías, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Mauricio Pineda Hernández, será la escogencia del jurado, que será el que determine la culpabilidad o no de los imputados.

Luego, entra la defensa con sus argumentos, exigiendo el derecho constitucional, que no se puede declarar culpable a una personas sin darle el beneficio de la duda, argumentando que solo existen testimonios que no se pueden corroborar y resaltando las bondades del expresidente, entre otras cosas.

En ese sentido, quien decide si le dan otra salida en vez del juicio, al expresidente Hernández y los otros dos acompañantes, es la Fiscalía, no es el juez, y la oferta puede ser cualquier día, desde el momento del arresto, hasta el día de juicio.

Ya hecha la introducción, las partes pueden llamar a sus testigos, quienes tienen que estar afuera de la sala y, al pasar, cuando son interrogado por la parte acusadora, la defensa tiene que estar pendiente para objetar las preguntas.

Por ejemplo, si la Fiscalía le pregunta: ¿esta personas que está acá, con el hermano, fueron los dos que traficaban droga?, entonces la defensa reacciona y dice: objeción, su señoría, pregunta fuera de juicio, pregunta ilegal o pregunta que no está relacionada con el caso.

El juez acepta o no la objeción. Luego de las preguntas de la Fiscalía, la defensa interroga al testigo con el fin de ir desacreditando el testimonio si las respuestas no son coherentes, e igual, la Fiscalía puede objetar.

Es de hacer notar que hay dos tipos de testimonios, el que hace una persona común y corriente, al que se le puede preguntar la identificación del acusado y las relaciones o encuentros que tuvieron, o si vio cómo operaba.

También está el testimonio de los expertos, es el que dan los profesionales, por ejemplo: un expertos en armas que diga qué tipo de pistola es la que usaba el expresidente, o algún médico para asuntos de salud, entre otros.

No se puede determinar la cantidad de audiencias que tendrá el juicio, ya que todo será de acuerdo a los testigos que tengan cada una de las partes, o la cantidad de pruebas que se vayan a analizar.

Además, todo depende del jurado, ya que si los miembros del jurado no entienden algo, se pueden volver a ver los videos, si quieren escuchar de nuevo al testigo, se cita nuevamente, si quieren escuchar de nuevo a la defensa o si el jurado no está claro en algo, el juez puede ordenar que se repitan las cosas que no tienen claras.