Defensa de JOH buscará enredar contundentes pruebas de la Fiscalía

“Como alternativa, solicito un aplazamiento del juicio por una semana”, pidió el abogado, al mencionar que no se ha cumplido la orden del tribunal emitida el 23 de enero de 2024 para que el expresidente tuviera el equipo.

El juez dejó claro que el juicio está programado para el próximo 12 de enero de 2024 a las 9:30 de la mañana (8:30 hora Honduras), pero la defensa de Hernández pidió nuevamente un aplazamiento de 90 a 180 días (de tres a seis meses), argumentando que el expresidente no tiene acceso a una computadora portátil para revisar los hallazgos del caso.

Son ellos los que rebatirán todas las acusaciones de la Fiscalía contra Hernández, en un juicio que ya no compartirá con el jerarca policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla , ni el expolicía Mauricio Hernández , pues ambos se rindieron ante la justicia estadounidense y se declararon culpables.

Un abogado estadounidense, especialista en derecho penal, que pidió el anonimato, relató que en términos penales el expresidente no tiene que probar su inocencia, “sino que la Fiscalía es la que tiene que probar que si la persona ha cometido un cierto delito”.

EL HERALDO intentó hablar con Colon a través de Ana García, esposa de Hernández, para conocer detalles del juicio y el actuar de la defensa, pero ella no respondió las llamadas ni mensajes.

Igualmente, abogados hondureños también comparten que la justicia anglosajona es rígida en cuanto a la persecución de los delitos y que el historial de efectividad de la Fiscalía norteamericana es de un 95% por lo que no deja muchas posibilidades a los defensores.

Ante la consulta de si la defensa al revisar la documentación clasificada haya encontrado algunos elementos que puedan contrarrestar las pruebas de la fiscalía, Vigil respondió que no, que todo eso de pedir documentos clasificados de la DEA, la CIA y del FBI fue una táctica, porque la defensa bien sabía que se iba a necesitar mucho esfuerzo para conseguir toda esa información de los archivos de las agencias.

“La idea era que, si no les entregaban todo lo que pedían, entonces solicitarían al juez Castel que vaya anulando el caso porque no les facilitaron el material. La defensa sabía que ahí no iba a encontrar nada que favoreciera a su defendido, incluso hablaron de llamar al estrado al expresidente estadounidense Donal Trump y a militares”, recordó.

Además, según el exagente, la defensa de Hernández es muy débil, pues Colon no tiene la experiencia en manejar un caso tan complejo, obviamente se le unió un defensor público, pero él es nuevo y no conoce toda la evidencia.

A su vez, desde un principio se conoció que la defensa de Hernández es un equipo en conflicto.

Incluso, en una de las audiencias de enero recién pasado Hernández mostró inconformidad con Colón y pidió que le asignaran un defensor público. Castel no permitió la salida de Colón y para evitar retraso del juicio ordenó se le uniera Stabile.

“Colon ya tiene dos años en el caso y cambiarlo por un defensor nuevo seguramente retrasaría el juicio porque éste pediría al menos seis meses para conocer la evidencia”, indicó.

Dijo que detrás de todo esto hay una estrategia de Hernández y su defensa, pues pensaban que si el juez no accedía al defensor público podrían apelar y buscar un nuevo juicio, alegando que Colon era un abogado inefectivo, pero no les funcionó.