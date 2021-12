El Partido Nacional también perdió los votos rurales en elecciones 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fueron determinantes supuestamente para revertir la ventaja presidencial de Salvador Nasralla sobre Juan Orlando Hernández en el proceso electoral de 2017 pese a todos los pronósticos numéricos que dictaban una tendencia irreversible con el 57% de las actas escrutadas.



Ahora, en las elecciones más recientes (del 28 de noviembre de este año), están certificando una amplia victoria de Xiomara Castro, de la coalición opositora, sobre el nacionalista Nasry Asfura.



Son los votos rurales, que se convirtieron en trascendentales en 2017 (para sorpresa de los analistas electorales) y que alumbraron el camino hacia la gloria del Partido Nacional, pero lo condenaron a la penumbra solitaria esta vez.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó la injerencia de los votos rurales (que son en aquellos lugares que carecen de urbanización) en las elecciones generales de 2017 y las de 2021.

De fuerte a débil

Este equipo tomó el índice de desarrollo municipal de 2015 de cada comuna y lo cruzó con el porcentaje de votos de la institución política gobernante para medir dos escenarios: cómo pasó de favorecer a dar la estocada final.



Los votos rurales de los décimos primeros comicios generales no fueron los de hace unos años atrás, y Valladolid, en Lempira, lo representa de la mejor manera.



Con un 33 de índice de desarrollo municipal, esta región favoreció a Nasry Asfura con el 47% de los votos (cinco de cada diez) en el proceso de este año, pero en 2017 el apoyo a Juan Orlando Hernández fue del 79% (ocho de cada diez), casi el doble.

Otro caso similar fue el de Yarula, en La Paz: Asfura ganó con el 48%, mientras que Hernández con el 70%.



Y, entre los que perdió, por ejemplo, está San Sebastián (29% de desarrollo), en Lempira, que Hernández ganó con el 64%, pero Xiomara Castro lo obtuvo con el 49% de los votos.



Aunque las diferencias no son abruptamente pronunciadas en aquellos municipios donde la fuerza menguó, los analistas consultados por EL HERALDO Plus coinciden en que, en política, un punto es un margen determinante.



“El Partido Nacional perdió fuerzas en las zonas rurales, aquellas donde una vez fueron favorecidos, ahora les hicieron perder las elecciones”, consideró el experto Claudio Flores.

“La pérdida de votos en cada uno de los municipios donde el Partido Nacional era fuerte hizo un cúmulo enorme de derrota, reflejado en los resultados presidenciales”, añadió.



EL HERALDO Plus, además, categorizó el desarrollo de los municipios del país debido a que no existe un lineamiento que los disemine por el nivel de urbanización.



En los municipios considerados con desarrollo leve rural, el Partido Nacional capitalizó en promedio apenas el 32% de los votos en las elecciones generales de este año, mientras que en 2017 logró en promedio el 52%, perdiendo casi la mitad.



La muestra es clara: en los municipios menos desarrollados, el apoyo al Partido Nacional es más alto, pues así se evidenció en 2017, mientras que en 2021 la situación cambió.

¿Subestimación?

Aunque conscientes de que podría ser decisivo como en 2017, antes de las elecciones del domingo 28 de noviembre el presagio en el Partido Nacional era férreo por causa de la confianza que les hacía creer que tenían a su favor el voto rural.



En su momento, figuras como Lissie Cano, virtual diputada para el siguiente Congreso Nacional, y Moisés Godoy, ganador de la vicealcaldía de San Lucía, en Francisco Morazán, dijeron a EL HERALDO Plus que el nacionalismo ganaría la presidencia por los votos rurales.



Lo evidente, tras los comicios, es la debilidad en los municipios rurales, hasta el punto de que muchos fueron ganados por Libertad y Refundación (Libre) o por otros partidos.

Causalidades

Las acciones de los alcaldes, los bonos gubernamentales y la agenda de trabajo del actual presidente Hernández en aquellas municipalidades donde impera la pobreza, por ejemplo, fueron elementos que construyeron un castillo de arena, derribado por la marea roja de la izquierda de Castro.



Un alcalde nacionalista que ganó uno de los principales municipios de Francisco Morazán expresó a EL HERALDO Plus que las acciones del Partido Nacional para mantener y captar más votos rurales fueron insuficientes.

Para el experto Hernán Castro, la debacle del Partido Nacional a nivel municipal (después de ser fuerte) se debió a que las acciones implementadas no fueron suficientes para mantener a los electores.



“Las ayudas que dieron son superficiales, solo son para pasar, no para salir de la pobreza. El abandono en esos lugares es evidente y las personas se cansaron porque ser pobre no es sinónimo de tonto”, aseveró.



La oposición, en tanto, ha sostenido que el fenómeno de los votos rurales en realidad fue parte del fraude que incrementó la cantidad de marcas en la elección pasada y que, en efecto, en estas elecciones la cifras bajaron.

