"Tu familia siempre será parte de la nuestra", el emotivo mensaje del Houston Dynamo a Boniek García

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Con un emotivo mensaje en sus redes sociales el Houston Dynamo se despidió de Boniek García y a su familia tras su destacado paso durante 10 temporadas en la MLS.

"Tu familia siempre será parte de la nuestra, Boni", escribió el club junto a un corazón naranja y la fotografía de la familia catracha que llegó a la institución deportiva en el 2012.

En el posteo se ve a los pequeños José y Jaden, los gemelos de Boniek que nacieron durante su trayectoria con el Dynamo, que siempre causaron furor entre los fanáticos del equipo naranja.

Los chicos desde los cinco años son unos apasionados por el fútbol y quieren seguirle los pasos a su papá, incluso tuvieron un destacado debut a inicios del año en donde José anotó 3 goles y Jaden Boniek fue el mejor en defensa.

En el posteo compartido por el club se ve a los Boniek luciendo el uniforme naranja a distintas edades.

Your family will always be a part of ours, Boni ? pic.twitter.com/ThKkBzTcPX