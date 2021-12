"Nos han engañado": Personal sanitario continúa exigiendo plazas permanentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de trabajadores sanitarios está protestando este miércoles ante el incumplimiento del gobierno para entregar acuerdo al personal de primera línea; denuncian que "les han engañado".

La protesta se realiza de forma simultánea frente a la Secretaría de Salud, al Hospital María y el Hospital Escuela en Tegucigalpa.



Ellos exigen al gobierno que les cumplan con su nombramiento por acuerdo tal como se les prometió y está establecido en el decreto legislativo 047-2020, que no ha sido cumplido por las autoridades de Salud.



Apenas a un 18%, equivalente a 1,800 trabajadores de la salud han recibido su acuerdo de 10,000 nombramientos previstos.

El gremio médico y de enfermería anunciaron asambleas informativas en los centros asistenciales por el incumplimiento de lo prometido por parte de las autoridades.

Anuncian más medidas de presión

La representante de la Asociación Nacional de Enfermeras/os Auxiliares de Honduras (Aneeah) y presidenta del Hospital Roberto Suazo Córdoba, Brenda Márquez, detalló que la responsable de que no se les brinden el acuerdo es la titular Alba Consuelo Flores.

"El viernes nos reunimos a negociar con representantes de todos los gremios y nos dijeron que para la planilla 121 ya estaba el presupuesto para ser nombrados, pero se debía depurar la matriz del hospital, ya que hay personas que ya tienen nombramiento, se hizo la depuración, se envió la información con el presidente de la Aneeah, pero el lunes que fue la comisión la ministra lo negó todo", detalló.

"Denunciamos públicamente que toda culpa, toda situación en este hospital como a nivel nacional, es responsabilidad de ella, porque en Finanzas nos dicen que el presupuesto está pero que ellos hacen la cancelación de presupuesto cuando ella manda la firma", agregó.



Agregó que el gremio está indignado y que "exigimos nos resuelvan o nos veremos allá en la Secretaría de Salud en una toma a nivel nacional".

El personal de salud ha estado realizando movilizaciones pacíficas en distintos sectores, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. Son más de 10,000 trabajadores de la salud a los que se les otorgará su acuerdo y al 82% no se les ha cumplido.



