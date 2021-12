Personas no se aplican la vacuna anticovid por temor a efectos y por falta de tiempo

Entre los datos del estudio, se encontró que el 87% sí se había vacunado, un 8% todavía no lo ha hecho pero pensaba hacerlo más adelante y un 5% no lo hará. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras hay más de 1.2 millones de personas que no se han vacunado contra el covid-19, mal que ha causado luto en centenares de familias.



El hecho de no recibir la vacuna anticovid hace que sean altamente vulnerables a sufrir complicaciones si se llegan a enfermar. La amenaza de que la nueva variante ómicron pueda ingresar al país complica más el panorama, pero aún no ha sido confirmado que circule en el territorio nacional.



Técnicos de la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizaron un estudio sobre la percepción del riesgo por parte de la población ante el covid-19.

LEA: El Seguro Social reanudará la vacunación anticovid en esta semana



Se realizó a través de una encuesta de conocimiento para la trazabilidad y rastreo de contactos de covid-19 para evitar que se propaguen los contagios. Se captó una muestra de 1,148 personas entre 18 y 49 años en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Nacaome y La Paz.



Entre los datos del estudio, se encontró que el 87% sí se había vacunado, un 8% todavía no lo ha hecho pero pensaba hacerlo más adelante y un 5% no lo hará.

LEA: Tercera dosis para los de 50 años será a los cuatro meses



Del 8% de los encuestados que no se han vacunado, equivalente a 92 personas, expusieron las causas por las cuales no lo han hecho: temor a sufrir efectos secundarios por el trabajo (2%), por falta de tiempo porque han estado demasiado ocupados (1%), no pueden ir por su cuenta (1%), los horarios de los puntos de inmunización no se los permite (1%), están esperando una vacuna diferente (1%), por razones médicas (1%) y no tienen cómo movilizarse para acudir a los puntos (1%). Esa apatía por vacunarse podría ser fatal para quienes no han acudido a demandar sus dosis, ya que podrían fallecer si se contagian con el virus.



Si ese 8% se aplicara al total de la población elegible a vacunar -que es de 6,085,232 de hondureños- correspondería a 486,818 personas. A esa cantidad se le sumarían 304,261, que representa el 5% que no se piensa aplicar ninguna dosis.

+: Unas 450 mil dosis anticovid están en riesgo de vencerse si la población no se vacuna

Motivos para vacunarse

Entre las principales razones que motivan a las personas a vacunarse están: proteger la salud de su familia y amigos (85%), proteger su salud (83%), proteger a su comunidad (82%).



También el deseo de volver a viajar (72%) y no tener que volver a usar más las medidas de bioseguridad (69%).

+: Casi 63 mil dosis anticovid se perdieron por vencimiento, fallas técnicas y robo