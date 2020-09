Una misteriosa llamada telefónica, clave en la muerte de Xavier Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Luego que Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, decidiera quitarse la vida, muchas dudas giran entorno a su muerte.



Recientemente, Rafael Ortiz, hermano mayor del fallecido cantante, convocó a una rueda de prensa para dar a conocer detalles sobre las investigaciones y avances de la Fiscalía de Jalisco en el caso.

Además, reveló que tiene en su poder el celular de Xavier, una evidencia crucial para determinar qué llevó al artista a tomar una drástica decisión.

“Hay una carpeta de investigación -efectivamente- hay que esclarecer muchas cosas, por eso está en proceso", detalló.



"Recuperé un celular de él que lo estamos investigando, para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica, entonces en cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren a esa carpeta y nos quiten la duda a todos. Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que lleguen a las últimas consecuencias”, declaró ante los medios.



Medios mexicanos han especulado sobre las posibles causas que llevaron a Ortiz a quitarse la vida, entre ellas, problemas financieros y depresión.

Polémico audio

El fin de semana circuló en las redes sociales un audio donde presuntamente Xavier Ortiz mencionaba que su aún esposa Carissa de Léon no lo dejaba ver a su hijo.



“Según mi hermano por la pandemia no quería ponerlo en riesgo (a Xaviercito), sé que estaba en contacto con él, pero realmente no sé si no lo dejaba ver, a nosotros los hermanos no nos comentaba de esas cosas, porque no nos quería molestar. Hablábamos todos los días, la última vez que estuvo en contacto conmigo fue el domingo a las 12:58 horas, que me escribió: ‘Buenas noches, aquí sin poder dormir’”, agregó.



"Sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte. Yo soy el mayor de los hermanos y él es el menor de cinco hermanos, siempre estuve al pendiente de él como de los demás”, dijo el acongojado hermano.