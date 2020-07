"Oren por mí, la respuesta al tratamiento no ha sido la mejor": Rely Maradiaga tiene covid-19  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El reconocido presentador deportivo Rely Maradiaga confesó a sus seguidores que tiene covid-19 y que su respuesta al tratamiento no ha reflejado los resultados esperados, por lo que pidió oraciones al Todopoderoso por su salud.



"Hoy vengo a pedirles por mí. Que esta noche me incluyan en sus oraciones. Desde hace algunos días fui diagnosticado con covid y la respuesta al tratamiento no ha sido la mejor", fue el mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

Rely, además, dijo que es probable que necesite ser ingresado a un centro asistencial. "Oren por mí. Los quiero mucho".



"Desde hace dos días estoy con oxígeno permanente. Pero Dios es grande, y en el nombre de Jesús, saldré de esta", escribió en un segundo tuit.

De inmediato su anuncio provocó decenas de comentarios de amigos del medio y seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación.

Rely de igual manera pidió que pusieran en oraciones a las miles de personas que se encuentran luchando contra este virus que ya ha matado a más de 1,200 hondureños.

