José Mourinho revela por qué se rapó el cabello

LONDRES, INGLATERRA.- El director técnico del Tottenham Hotspurs, José Mourinho, sorprendió este fin de semana a todo el mundo al aparecer con la cabeza completamente rapada, un cambio de look inusual. El estratega de 57 años apareció posando con uno de los fundadores de la famosa barbería londinense Haks & Oscar.

A raíz de tantos comentarios, el DT se vio obligado a explicar su drástico cambio de look durante una entrevista al portal Sky Sports. “A veces me lo corto así, a veces me gusta sentir el frío en la cabeza y cambiar un poco.Pero esta vez no fue por eso, esta vez me quedé dormido. Me quedé dormido y cuando desperté tenía tal desastre que le dije al peluquero que me cortase al uno, porque espero que me vuelva a crecer”, expresó.

Este corte de pelo ha provocado que lo comparan con Pep Guardiola, llegando a llamarlo “Pep Mourinho”.

Ya en el plano deportivo, Mourinho fue visto este domingo en Múnich en el encuentro por la Bundesliga entre el Bayern Múnich y el RB Leipzig, rival de los Spurs en los octavos de final de la Champions League.

De la mano del luso, el Tottenham ha salido de la mala racha en la que se encontraba previo a su llegada, situándose en sexto lugar y con serias posibilidades de clasificar a la Champions la próxima temporada, mientras en la FA Cup están clasificados a los octavos de final, en donde se medirán al Norwich City.