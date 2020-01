Jueces aplaudieron de pie presentación de Angie Flores en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-De pie y muy emocionados los cuatro jueces de La Academia ovacionaron la interpretación de la hondureña Angie Flores en el noveno concierto.



Los críticos aseguraron ser unos verdaderos fanáticos de la catracha por su increíble voz.



"No hace falta tanta faramalla (situación exagerada o escandalosa), lo que hace falta es una artista, una voz, un corazón, una buena canción. Nos hiciste vibrar a todos. Excelente", fueron las palabras de Alexander Hacha hacia Angie.



Por su parte, la cantante Danna Paola aseguró ser una "Angiliver" y dijo que "es impresionante lo que haces, de verdad impecable, es mi versión favorita de esta canción".

LEA: Hondureña Angie Flores podría ganar La Academia, según los jueces



Angie interpretó "Remolino" de Amaury Gutiérrez, luciendo un hermoso vestido de satín rojo con una abertura en la pierna.



En tanto, Horacio Villalobos reiteró que la hondureña es una de las mejores. "Me paré a aplaudirte, lo que significa que me encantó. Lo que me preocupa es que cuando salgas de La Academia en manos de quién vas a estar. Eres un gran talento".



"Esas son unas de las cosas que a uno lo hace feliz y es por una canción tan compleja, tan llena de sentimiento. Esto es lo que esperamos de un alumno en el noveno concierto. Eres una de las voces más promisorias de toda América Latina", afirmó Arturo López Gavito.

ADEMÁS: Los peor vestidos de la alfombra roja de los Globos de Oro 2020