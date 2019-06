Keylor Navas realiza varias peticiones para salir del Real Madrid

MADIRD, ESPAÑA.- Keylor Navas realizó en las útimas horas varias peticiones, que quizá el Real Madrid no conceda, mientras el Paris Saint-Germain espera tener un acuerdo con el portero costarricense, un mes después de que Zinedine Zidane, le anunciara que no seguiría con el conjunto blanco.



Según el diario AS, Navas pretende que el club español le pague los dos años del contrato que le restan y que lo dejen ir gratis.



La publicación detalla que el Real Madrid se negó completamente a ceder, pero que la negociación contempla el traspaso de al menos 20 millones de euros.



Navas, que ha sido contactado por varios equipos, pide tres años de contrato y ganar siete millones de euros anuales en su próximo club, es decir, dos millones más de los que recibe actualmente.



El único club que ha cedido a las exigencias del portero costarrisence es el PSG, quienes buscan a un nuevo portero y llevan varias semanas hablando con gente cercana a Navas.



Eso sí, el club francés busca que el Real Madrid deje ir a Navas gratis.