Liga Nacional de Honduras llama a la cordura tras declaraciones de Vargas y Diego

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La junta directiva de la Liga Nacional de Honduras, publicó un comunicado donde invita a los involucrados del partido entre Marathón y Motagua, guardar el deportivismo y la cordura previo al último duelo de semifinales



El encuentro que representará llegar a la final del torneo de Clausura, ha provocado mucha tensión por las declaraciones de Héctor Vargas y Diego Vazquez.



Vargas afirmó que el Motagua no será recibido con "flores" en el Yankel Rosenthal, donde también le dijo que "no se hiciera el maricón".



Mientras que Diego, digo que Rolin peña, gerente del Marathon, lo vio "entrando al túnel abrazando a Said Martínez".



Es por eso que la Liga Nacional mostró su preocupación sobre el caso para evitar un enfrentamiento entre los aficionados y directivos en el duelo que definirá el primer finalista del torneo de Clausura.



Aquí el comunicado: