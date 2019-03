Motagua mide el rendimiento de sus jugadores con GPS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que la tecnología entró en el mundo del fútbol, el deporte ha evolucionado tanto que ahora es más fácil conocer el verdadero rendimiento que ofrece un jugador de alto nivel.



El último campeón Motagua adquirió un dispositivo que le permite tomar mediciones de cada uno de sus futbolistas; por medio de un GPS que va colocado en la ropa del deportista se obtienen datos que son estudiados por el preparador físico Patricio Negreira.



El Pato logró analizar el comportamiento de los motagüenses en los partidos de Liga Nacional, juegos amistosos y Liga Concacaf. “Motagua está dando pasos hacia adelante en esto de la tecnología y eso es importante para cumplir las metas.



Somos el único club del país que cuenta con este dispositivo que fue elaborado en Italia y los resultados han sido muy positivos”, dijo el exdefensa de clubes como Vida y Savio.



A simple vista el aficionado observa qué jugadores son los que más sudan la camiseta en la cancha, pero desde el punto de vista del experto, Patricio Negreira, “los que han mostrado un mayor índice de potencia expresada en la cancha" han sido Reinieri Mayorquín, Héctor Castellanos, Omar Elvir, Kevin López y hasta Roberto Moreira por las características que ellos tienen y la función que cumplen en el campo.



"No es que Juan Pablo Montes no tiene mucha potencia, es el trabajo que ellos cumplen lo que observamos”, agregó el PF.



-Las mediciones-

El mapa de calor que proporciona el software revela cada punto que recorren en la cancha los peones de Diego Vazquez. “Los carrileros son los que más desplazamientos hacen, son de los que más corren en un partido; sin embargo, aunque recorran grandes distancias eso no significa que sean determinantes en un partido.



Si llegan al fondo haciendo un gran esfuerzo y tiran mal el centro, de nada sirvió”, precisó el Pato. “La parte física por sí sola no es nada, va unida al tema técnico-táctico".



El profesional, quien Diego pidió fichar desde su llegada, citó una frase del entrenador portugués José Mourinho: "Me puedo separar de mi mujer, pero nunca de mi preparador físico”.



El arquero, los defensas centrales y el centro delantero son los jugadores que menos distancia recorren porque cumplen una función de área, claro.

-Diferencias abismales-

En las gráficas que el Pato Negreira analiza después de cada encuentro se observan algunos valores que se acercan a los estándares de los jugadores europeos pero hay una triste realidad.



“El software nos dice que un jugador italiano puede alcanzar los 11.7 watts de potencia en un partido y que Héctor Castellanos puede llegar a 10.5 watts, pero no podemos competir a ese mismo nivel porque no poseemos las mismas canchas que ellos, tampoco la logística”, recalcó Negreira. “Hay que ser claros que estamos un escalón abajo de clubes como

Liga Alajuelense y Saprissa y es difícil ver a Europa cuando la MLS o la Liga MX están varios escalones arriba de nosotros”.



Con el GPS, Motagua puede gestionar las cargas de trabajo antes de un partido trascendental, además de prevenir lesiones en su plantilla.